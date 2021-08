‘Sunflower’: le favori à floraison lente des Beach Boys

Lorsque les garçons de la plage a sorti Sunflower le 31 août 1970 en tant que premier album sur leur propre label Brother via Reprise, leur 16e studio en seulement huit ans a mis en évidence une dichotomie. Les critiques ont été généralement extrêmement positives, et la réputation du disque auprès des fans et des médias n’a fait que croître au cours des dernières années. En effet, l’album et ses sessions s’inscrivent dans le somptueux coffret 2021 Feel Flows – Les sessions de tournesol et de surf. Mais à l’époque, c’est devenu leur LP le moins réussi à ce jour.

Fidèle à son titre, Sunflower présentait une sélection généralement optimiste et ensoleillée de diverses combinaisons d’écriture au sein du groupe. Comme cela avait été le cas sur les albums du groupe à la fin des années 1960 Amis et 20/20, Dennis Wilson a joué un rôle assez important dans l’écriture de chansons aux côtés de son frère Brian, contribuant seul à “Slip On Through” et co-écrivant trois autres morceaux.

Brian avait un crédit solo sur l’album, “This Old World”, co-écrit ailleurs avec Mike Love, Al Jardine, son frère Carl et d’autres. Mais les deux sélections les plus mémorables de Sunflower étaient peut-être les chansons de Bruce Johnston « Deirdre », écrites avec Brian, et l’offre solo « Tears In The Morning ». Même s’il a continué à exprimer des réserves quant à l’adéquation des deux chansons au groupe, Bruce a décrit plus tard Sunflower comme son album préféré des Beach Boys.

Ajoutez des Beach Boys à votre journée

Le disque est sorti fin août, date à laquelle Dennis était très impliqué dans le tournage du road movie inspiré d’Easy Rider pour Universal avec James Taylor, Blacktop à deux voies. Le nouvel album a fait ses débuts dans les charts américains à la 162e place le 26 septembre 1970 et a culminé à la 151e place en seulement quatre semaines. Ni « Add Some Music To Your Day », ni « Slip On Through » et « This Whole World », sortis en tant que singles avancés, n’ont fait partie des charts, ni deux 45 tours sortis après l’album.

Écoutez le meilleur des Beach Boys sur Apple Music et Spotify.

Le tournesol a connu un sort un peu meilleur au Royaume-Uni, mais seulement après un certain retard. Le groupe y avait sorti un single en retard dans le Top 5 en juin avec “Cotton Fields”, qui était apparu quelque 16 mois plus tôt le 20/20. Cela a incité Capitol à opter pour une nouvelle collection Greatest Hits, ce qui a justifié sa décision par un graphique de 20 semaines et un sommet n ° 5.

La nouvelle maison du groupe, Reprise/Warner, a ainsi retardé la sortie britannique de Sunflower jusqu’en novembre. Il est entré et a culminé là-bas au n ° 29, partageant l’espace dans le Top 40 avec l’ensemble Greatest Hits toujours populaire qui lui survivrait en termes commerciaux. Mais la réputation du LP de 1970 a grandi et grandi, au point qu’une liste des 100 meilleurs albums de tous les temps des critiques de 1997 a classé Sunflower au n ° 66, deuxième seulement dans leur inventaire à Sons d’animaux au n°6.

Achetez ou diffusez Feel Flows – Les sessions Tournesol et Surf’s Up 1969-1971.