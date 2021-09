Sung Kang de F9 parle des stéréotypes des personnages asiatiques et des réactions des fans à Han

Il semble que Han soit un personnage asiatique qui ne suivait pas une attente stéréotypée était tout aussi significatif pour Sung Kang que pour les fans du personnage et de la série. Lorsque la Fast Saga a commencé avec The Fast and the Furious, personne n’avait la moindre idée de l’ampleur qu’elle deviendrait. En cours de route, la famille n’a fait que s’agrandir, ajoutant de nouveaux personnages multidimensionnels comme Han et augmentant à son tour la base de fans avec la distribution.

Sung Kang a également remis en question la définition de cool, et dans le contexte où Han représente la communauté asiatique-américaine d’une manière cool, il définit cool comme appartenant. La famille Fast est si diversifiée et en constante croissance et est un parfait exemple de l’importance de la représentation. Inviter davantage dans l’équipe à laquelle ils se sentent appartenir crée un tel lien entre les fans et entre les fans et le casting.