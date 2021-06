Sung Kang de F9 réfléchit à sa collaboration avec Gal Gadot sur la franchise Fast and Furious

Sung Kang dit que les gens lui demandent toujours ce que c’était que d’embrasser Wonder Woman, et l’acteur reconnaît que Gal Gadot est incroyablement belle et comprend pourquoi les gens sont fascinés par la question. Cependant, il dit aussi que l’actrice était juste cool avec qui passer du temps et qu’elle faisait vraiment partie de l’équipe. Han de Kang et Gisele de Gadot sont devenus un élément après Fast Five, leurs personnages sont donc liés depuis. Sung Kang poursuit en parlant de leur couple en disant :