Sung Kang de F9 rêve d’un film rapide et furieux classé R qui explore les questions les plus sombres entourant Han

Même si la principale série de films Fast & Furious commencera à se terminer dans les années à venir, la franchise continuera de se développer grâce à des retombées comme Hobbs & Shaw 2 et un film dirigé par une femme qui n’a pas encore de titre. Donc, si Universal Pictures est prêt à se plonger dans le territoire classé R avec cette propriété, peut-être qu’un spin-off Han pourrait être dans les cartes, qu’il se déroule après F9/les principaux films Fast & Furious restants, ou, comme cela est devenu commun avec ce personnage , on remonte un peu le temps, comme entre Fast & Furious 6 et Tokyo Drift, ou à la période entre Tokyo Drift et F9 quand il travaillait pour Mr. Nobody. Han a certainement une base de fans suffisamment nombreuse qui se produirait sûrement en masse pour le voir mis en lumière dans une histoire se déroulant loin des limites traditionnellement PG-13 de la franchise Fast & Furious.