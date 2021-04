Sung Kang de Fast And Furious 9 partage ses réflexions sur la justice pour le mouvement Han

L’année dernière, la première bande-annonce de Fast & Furious 9, alias F9, est tombée, et parmi les grandes révélations figurait que Han Lue de Sung Kang, qui aurait été tué lors des événements de Tokyo Drift / Furious 7, était toujours en vie. Ce grand retour a suivi des années après le lancement du mouvement #JusticeForHan, qui protestait contre le fait que l’homme qui avait temporairement retiré Han du tableau, Deckard Shaw de Jason Statham, avait été chaleureusement accueilli dans l’équipage de Dominic Toretto à la fin de The Fate of the Furious. Une minute, Shaw était un méchant, maintenant il est fermement positionné comme un héros dans cette franchise.