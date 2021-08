Sung Kang de Fast And Furious: Que regarder si vous aimez l’acteur

Meilleure chance demain (Amazon Prime)

Le drame policier indépendant de 2002 de Justin Lin Better Luck Tomorrow, qui se trouve être l’un des meilleurs films sur Amazon Prime, raconte l’histoire d’un groupe de lycéens américains d’origine asiatique vivant dans le comté d’Orange, en Californie, qui, lorsqu’ils ne se préparent pas à fréquentez les collèges de l’Ivy League, passez le temps avec une série de petits délits mineurs. Mais, comme toute histoire d’adolescents plantant leurs orteils dans les eaux troubles de la pègre criminelle, c’est aussi une pente glissante pour toutes les personnes impliquées.

Pourquoi ça vaut le coup de vérifier : D’une part, Better Luck Tomorrow fait un travail formidable pour explorer la culture américano-asiatique et présente une excellente distribution, dont John Cho, Roger Fan, Jason Tobin et Sung Kang. Et puis, il y a le fait que le film est maintenant connecté à la franchise Fast and Furious avec Han Lue reliant les deux. Le film répond également à la question de savoir pourquoi Han grignote toujours…

