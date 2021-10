Sungjae Im brille lors de la dernière journée et décroche son deuxième titre PGA

La jeune promesse sud-coréenne Sungjae Im a réalisé un tour parfait ce dimanche lors du quatrième et dernier tour du tournoi Shrines Children’s Open. avec un record de 62 coups (-9) qui lui a permis d’accumuler 260 coups (-24) et de s’autoproclamer nouveau champion.

En plus d’égaler le record du tournoi établi par Webb Simpson en 2013 et Ryan Moore en 2012.

La victoire était la deuxième pour Im, 23 ans, sur le circuit PGA Tour, après avoir remporté la première le 1er mars 2020 au Honda Classic., deux semaines avant que la pandémie de coronavirus n’oblige à suspendre la compétition.

Im a transformé le parcours en one-man show dimanche à Las Vegas, réussissant neuf birdies, dont sept sur huit trous.

Je faisais partie des quatre joueurs qui avaient au moins une part de l’avance dans les neuf premiers du TPC Summerlin lors d’une journée idéale avec peu de vent.

Lorsqu’il a réussi un putt de birdie d’un peu plus de dix pieds au sixième trou, le troisième plus difficile du parcours, pour égaliser en tête, je ne faisais que commencer.

Il a clôturé les neuf premiers avec un simple va-et-vient du green sur le neuvième par 5 pour prendre la tête, puis il a lancé quatre autres birdies, le meilleur de ce lot au n ° 10 lorsqu’il est passé d’un bunker de fairway à vingt pieds et a réussi le putt.

Personne d’autre ne pouvait suivre. Leur plus fort challenger, l’Américain Matthew Wolff, a réussi un birdie d’un peu plus de cinq mètres au neuvième pour suivre.. Il a eu deux échecs au départ qui lui ont coûté de ne pas suivre le nouveau champion.

Wolff a dû piquer dans le fairway depuis les hautes herbes à droite du 10e trou, déclenchant son premier bogey. Et il était au fond du bunker sur la normale 5 de 13 et a à peine réussi à le dépasser avec un bogey, ce qui ne lui laissait déjà aucune option de titre.

Le golfeur américain a terminé la ronde avec une fiche de 68 (-3) pour un cumulatif de 264 (-20) à quatre du nouveau champion qui a remporté un cash prize de 1,26 million de dollars (1,08 million d’euros) et 500 points pour la FedEx Cup, tandis que Wolf a dû se contenter de 763 000 dollars (659 705 euros) et 300 points.

Rory Sabbatini, le médaillé d’argent olympique de Slovaquie, a tiré 28 parmi les neuf premiers et a été brièvement à égalité en tête. Il n’a pu réaliser qu’une paire égale dans les neuf derniers pour un 64 (-7) et à égalité pour la troisième place avec l’Australien Marc Leishman (63, -8) et le leader des 54 trous, son compatriote Adam Schenk (70, -1 ) , tous les trois avec un cumul de 265 hits (-19).

J’ai eu le meilleur tour final d’un vainqueur à Las Vegas depuis que Smylie Kaufman a tiré 61 en 2016.

« C’était très difficile d’obtenir ma première victoire, mais j’ai senti que la seconde était de plus en plus difficile », a déclaré Im. « Mais j’ai gardé ma patience. J’ai essayé de garder mon calme et je suis content que cela soit venu. »

Il a obtenu les bonnes conditions pour cela. Les conditions orageuses du troisième tour, quand il a tiré 70 pour laisser tomber 3 coups de la tête, se sont calmées sur un terrain avec de nombreuses opportunités de marquer. J’ai ouvert sa manche avec un putt d’un peu plus de trente pieds, signe des choses à venir.

La clé était son jeu de fer, comme toujours. Il n’a raté qu’un green lors de la ronde finale et n’a jamais été très près de lâcher un coup.

« La grande différence entre hier et aujourd’hui, c’est qu’il n’y avait pas de vent aujourd’hui par rapport au Round 3, et cela a facilité les choses », a déclaré le nouveau champion. « Mais encore une fois, tee-to-green, driver, fers, jeu de putting, cela a fonctionné comme je le voulais et m’a donné un bon résultat. »