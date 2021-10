Sungjae Im dirige les tables de la victoire de Las Vegas

Sungjae Im était tellement concentré sur son jeu qu’il n’a pas réalisé combien de birdies il réalisait en transformant une fusillade en un one-man show à Las Vegas.

Ce n’est que lorsqu’il a vu un classement après la fin de son grand run – sept birdies dans un tronçon de huit trous autour du virage dimanche au TPC Summerlin – qu’il a commencé à s’enfoncer.

« Quand j’ai vu que j’avais cinq points d’avance, je me suis dit : ‘Ne faisons pas d’erreur et je peux y arriver' », a-t-il déclaré.

À ce moment-là, il avait fait tout ce dont il avait besoin. Le Sud-Coréen de 23 ans a terminé avec quatre normales sûres pour un 9-moins de 62 ans et une victoire à quatre coups sur Matthew Wolff dans le Shriners Children’s Open.

CLIQUEZ ICI POUR PLUS DE COUVERTURE SPORTIVE SUR FOXNEWS.COM

« Une victoire très significative », a déclaré Im. « C’était difficile à venir, mais je pense à la façon dont tout s’est passé aujourd’hui, je pense que c’était un cadeau d’en haut. J’ai si bien joué et je suis content d’avoir remporté la victoire. »

Il s’agissait du meilleur tour de clôture remporté par un vainqueur de l’Open Shriners pour enfants depuis que Smylie Kaufman a tiré 61 en 2016. J’ai terminé à 24 sous 260, égalant le record du tournoi détenu par Webb Simpson (2013) et Ryan Moore (2012).

Wolff essayait de suivre le rythme lorsqu’il a transformé les ennuis en un birdie sur la normale 5 neuvième avec un putt de 18 pieds. Mais il a été ralenti par deux coups de départ qui se sont retrouvés dans les pires endroits et ont conduit à des bogeys qu’il ne pouvait pas se permettre.

Wolff a réussi une paire de birdies tardifs pour un 68 – il a maintenant 12 pour 12 avec des rondes dans les années 60 à Summerlin – et a dû se contenter d’une deuxième place.

Im faisait partie des quatre joueurs qui avaient au moins une part de l’avance sur les neuf premiers du TPC Summerlin lors d’une journée idéale de marquer avec peu de vent.

Lorsqu’il a réussi un birdie de 12 pieds au sixième trou, le troisième plus difficile du parcours, pour égaliser la tête, Im ne faisait que commencer.

Il a clôturé les neuf premiers avec un simple court de haut en bas du green sur le neuvième par 5 pour prendre la tête, puis a réussi quatre autres birdies, le meilleur de ce lot sur le n ° 10 lorsqu’il est passé d’un bunker de fairway à 25 pieds et a fait le putt.

« Le mensonge n’était pas génial avec la lèvre devant, mais je l’ai fait sur le green et pour faire ce putt pour un birdie, je pense que cela m’a donné une grande confiance que je peux y arriver », a-t-il déclaré.

J’ai gagné pour la deuxième fois sur le PGA Tour, et bien qu’il ne soit pas un grand nombre, il ne pouvait pas ignorer la tendance bizarre. Il a remporté la Honda Classic en 2020 lors de son 50e départ sur le PGA Tour. Il a gagné à Las Vegas à son 100e départ.

Il y a de fortes chances qu’il n’ait pas à attendre 50 tournois supplémentaires pour son prochain trophée.

Il a suivi sa victoire dans la Honda Classic avec une troisième place à Bay Hill, puis le golf a pris une pause de trois mois en raison de la pandémie. Il a passé cinq mois sans se battre sérieusement jusqu’au Masters en novembre, où il a brièvement défié Dustin Johnson.

Maintenant, il ne peut qu’espérer qu’il est sur le point d’atteindre son rythme.

« J’étais sur une très bonne lancée et je me sentais bien dans mon jeu après la victoire de Honda et j’ai bien joué dans l’Arnold Palmer également la semaine qui a suivi », a déclaré Im. « Mais c’est malheureux. C’est quelque chose que je ne pouvais pas contrôler. Mais après la pandémie, lorsque le golf a repris, j’ai vraiment essayé de retrouver ce rythme et il y avait des moments qui n’étaient pas faciles.

« Mais, encore une fois, essayez de rester calme et de croire en mon jeu. »

Rory Sabbatini, le médaillé d’argent olympique de Slovaquie, a tiré 28 sur les neuf premiers et a été brièvement à égalité en tête. Il n’a pu gérer que le pair sur le neuf de retour pour un 64 et à égalité au troisième rang avec Marc Leishman (63) et le leader des 54 trous Adam Schenk (70).

Pour Wolff, il ne pouvait pas faire grand-chose à part sourire.

« Ce match est comme, quand je suis en tête ou en lice, quelqu’un semble juste partir le dernier jour sur moi », a-t-il déclaré. Un exemple serait Bryson DeChambeau tirant 67 dans le tour final à Winged Foot tout en jouant dans le groupe final avec Wolff à l’US Open l’année dernière.

« Mais si je continue à me placer dans ces positions, je sais que cela finira par être en ma faveur et je vais gagner », a-t-il déclaré.

Dimanche n’était pas ce jour-là, surtout le 13 par 5. Il a pensé que son bois 3 pouvait facilement nettoyer le bunker sur la gauche. Et quand ce n’était pas le cas, il supposait que cela reviendrait au fond du sable et qu’il aurait toujours une chance raisonnable de réussir un birdie.

Au lieu de cela, il a dit que quelqu’un avait laissé le râteau en haut et que la balle s’était immobilisée sur une pente dans une empreinte laissée par la poignée. Tout ce qu’il pouvait, c’était le sortir d’environ 15 pieds. Même avec un bon mensonge, attraper Im allait être difficile.

Sam Burns, qui a remporté une victoire la semaine dernière dans le Mississippi et seulement deux de retour au départ de la ronde finale, a réussi un birdie précoce et a ensuite calé jusqu’à ce qu’il soit trop tard. Il a terminé avec un double bogey pour un 72 et a terminé 14e à égalité.