Suni Lee est franche à propos de Backlash contre Jaylin Smith Romance

L’olympien de la haine Suni lee est confrontée à sa romance ne mérite pas une médaille d’or, mais sa prise de parole le mérite certainement.

En décembre, la gymnaste de renommée mondiale, qui a remporté une médaille d’or aux Jeux olympiques de Tokyo en 2020, a confirmé sa relation avec le joueur de football de l’Université de Californie du Sud. Jaylin forgeron, mais selon un commentaire qu’elle a récemment laissé sur TikTok, la réponse à sa romance n’a pas été entièrement rose.

« Je sais que Sunisa sera jugée par certains yeux de la communauté Hmong parce que son homme est noir », a écrit un fan en légende d’un hommage TikTok au couple, faisant référence au peuple indigène dont elle est issue. « L’AMOUR est l’AMOUR, peu importe votre race ou votre sexe. Continuez à vous faire REINE. » Lee est le premier Américain Hmong à faire partie de l’équipe olympique américaine et le premier à être médaillé d’or.

La vidéo TikTok a depuis amassé plus de 60 000 likes et plus d’un millier de commentaires, dont un de Lee elle-même.