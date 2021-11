Suni Lee fait le point sur sa santé après être tombée malade sur « Danse avec les stars »

Suni Lee s’occupe de « beaucoup de choses [people] Je ne sais pas » alors qu’elle se remet d’être tombée malade lors de la soirée Dancing With the Stars’ Queen. Après que l’olympienne, 18 ans, soit tombée malade et se soit précipitée hors de la scène après avoir exécuté le paso doble avec sa partenaire Sasha Farber lundi, elle s’est rendue sur Instagram jeudi pour répondre aux questions des fans.

Lorsqu’on lui a demandé comment elle se débrouillait mentalement après une semaine difficile dans la salle de bal, Lee a répondu : « Ça pourrait être mieux. Mais c’est beaucoup dans mon assiette à la fois et beaucoup de choses que les gens ne savent pas. » Le gymnaste est également inscrit à l’Université d’Auburn alors qu’il participe au concours de danse ABC et est « en avance à l’école » généralement après les jours de spectacle. « Alors la gymnastique 10-1 [and] DWTS 3:30-6:30 », a-t-elle expliqué à propos de son emploi du temps.

(Photo : Suni Lee)

Après avoir quitté la scène en se tenant le ventre, Lee est revenue pour les danses de relais, et Farber a expliqué à Us Weekly que c’était une semaine de maladie pour son partenaire. « Juste avant le début de la danse … nous étions debout dans le tunnel, et elle a juste un peu, comme, 10 secondes plus tard, a vomi dans sa bouche et des larmes ont commencé à sortir et elle a commencé à s’éloigner en disant: » Non, Je ne peux pas le faire. Je me suis dit : ‘Suni, tu as ça. Allez. C’est l’heure du jeu' », se souvient Farber. « Et elle s’est retournée et elle le tenait, et elle l’a tenu pendant une minute 35, puis à la seconde où la danse s’est terminée, elle a couru vers une poubelle. »

En prenant le temps entre les danses, Farber a déclaré que Lee voulait finalement essayer leur danse Relay. « Je me dis ‘Détends-toi. On a ça. Tu n’as pas à répéter. Je vais aller très lentement. Je t’ai. Je veux tous tes soucis, comme, laisse-moi m’inquiéter. Tenez bon et retenez votre souffle. Ne me vomissez pas dessus, et nous avons ça », a expliqué le danseur professionnel.

« J’espère qu’elle va mieux. Nous avons une nouvelle semaine, deux danses. C’est un nouveau défi », a ajouté la Russe. « Ça va être une semaine difficile, mais j’espère qu’elle se sent mieux et je suis tellement fier de danser avec une telle guerrière. »