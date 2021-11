L’olympienne Suni Lee a montré la détermination qui l’a aidée à remporter une médaille d’or aux Jeux olympiques d’été de Tokyo lors de Danse avec les stars lundi soir, une semaine après avoir quitté la scène en courant après s’être sentie malade. Au cours de son forfait de pré-danse, Lee, 18 ans, a partagé plus de détails sur ce qui s’est passé et comment les tweets négatifs ont blessé sa confiance. Sa performance sur Janet Jackson Night devrait restaurer cette confiance, car elle et Sasha Farber ont obtenu un score parfait.

« La semaine dernière a été difficile », a déclaré Lee. « J’ai littéralement quitté la scène à la télévision en direct. Quand j’étais dans les coulisses, j’étais plus gêné qu’autre chose, mais je n’étais pas sur le point de vomir à la télévision nationale. » Lee a également révélé qu’elle avait laissé certains des tweets négatifs sur sa danse et ses émotions lui parvenir. Farber et Lee ont ensuite réussi une samba parfaite sur « All for You ».

Au cours de l’épisode du 1er novembre, Lee a quitté la scène après qu’elle et Farber aient terminé leur danse sur « We Will Rock You », laissant Farber recevoir les commentaires des juges seuls. Elle est ensuite revenue danser dans le relais, et le duo a remporté un point supplémentaire de la juge Carrie Ann Inaba. Farber a déclaré à Us Weekly qu’ils n’avaient même jamais eu l’occasion de répéter la danse de relais avant la diffusion. Farber l’a encouragée à participer à la deuxième danse, même si elle pensait que ce ne serait pas possible.

« Je me dis ‘Détends-toi. On a ça. Tu n’as pas à répéter. Je vais aller très lentement. Je t’ai. Je veux tous tes soucis, comme, laisse-moi m’inquiéter. Tenez bon et retenez votre souffle. Ne vomissez pas sur moi, et nous avons ça », a-t-il déclaré.

Au cours de la semaine précédant Janet Jackson Night, Lee a révélé qu’elle ne se sentait toujours pas bien. Un de ses fans lui a demandé comment était son état mental sur Instagram. « Les définitions pourraient être meilleures, mais il y a beaucoup de choses dans mon assiette à la fois et beaucoup de choses que les gens ne savent pas », a-t-elle écrit. Outre le DWTS, la gymnaste étudie également à l’Université d’Auburn et poursuit sa formation en gymnastique. Lee a remporté trois médailles aux Jeux olympiques de Tokyo : une médaille de bronze aux barres asymétriques, une médaille d’argent en équipe et une médaille d’or en concours multiple. DWTS est diffusé le lundi à 20 h HE sur ABC.