Suni Lee révèle pourquoi elle a rejeté l’offre de Hailey Bieber de rencontrer Justin

Ellen a assuré à Suni que Justin était un amoureux et qu’elle devrait le rencontrer à un moment donné, et la gymnaste a confirmé qu’une présentation du chanteur était toujours sur sa liste de choses à faire.

“Je l’espère aussi, parce que ma sœur et moi, quand nous étions plus jeunes, nous avions des affiches de lui et des couvertures de lui, et les affiches ont des marques de baisers avec du rouge à lèvres”, a avoué Suni. “Alors Justin, si tu regardes, oublie juste que j’ai dit ça.” Elle a poursuivi en disant: “Oui, je veux vraiment le rencontrer.”

Peut-être que Justin trouvera un moyen d’y arriver bientôt, et alors il y aura un gymnaste moins solitaire.