Suni Lee révèle qu’elle a été aspergée de poivre lors d’un récent crime de haine anti-asiatique

Suni Lee a été victime d’une attaque raciste lors d’un récent crime de haine anti-asiatique, a révélé l’olympienne dans une nouvelle interview avec Pop Sugar. Lee, qui participe actuellement à Dancing With the Stars, a partagé les détails d’une horrible attaque la semaine dernière au cours de laquelle elle a été aspergée de poivre alors qu’elle était avec ses amis, tous d’origine asiatique. Le groupe a été surpris par un groupe qui passait à toute vitesse dans une voiture en criant des insultes racistes comme « ching chong » et en leur disant de « retourner d’où ils venaient ».

L’un des passagers, se souvient Lee, s’est aspergé le bras de gaz poivré alors que la voiture démarrait. « J’étais tellement en colère, mais il n’y avait rien que je puisse faire ou contrôler parce qu’ils ont contourné », a-t-elle déclaré à propos de l’incident. « Je ne leur ai rien fait, et ayant la réputation, c’est si difficile parce que je ne voulais rien faire qui puisse me causer des ennuis. J’ai juste laissé ça arriver. »

Lee a déclaré qu’il lui était difficile de parler de l’attaque, qui survient au milieu d’une augmentation importante des crimes contre les Américains d’origine asiatique et les insulaires du Pacifique aux États-Unis, mais elle sait qu’il est important d’utiliser sa voix. Selon une étude de la California State University, San Bernardino, les crimes haineux contre les Américains d’origine asiatique ont augmenté de 164 % en 2021.

La semaine dernière, la gymnaste a partagé sur Instagram qu’elle se débattait après être tombée malade et avoir quitté la scène de Danse avec les stars, révélant dans son histoire que quelque chose d’autre se passait au-delà de sa dure semaine dans la salle de bal. Lorsqu’on lui a demandé comment elle tenait le coup mentalement, Lee a répondu: « Ça pourrait être mieux. Mais c’est juste beaucoup dans mon assiette à la fois et beaucoup de choses que les gens ne savent pas. »

Lee et sa partenaire professionnelle, Sasha Farber, ont rebondi dans l’émission de lundi, obtenant un score parfait pour la première fois de la saison. « La semaine dernière a été difficile », a déclaré Lee avant de chanter une samba sur « All for You » de Janet Jackson. « J’ai littéralement quitté la scène à la télévision en direct. Quand j’étais dans les coulisses, j’étais plus gêné qu’autre chose, mais je n’étais pas sur le point de vomir à la télévision nationale. »