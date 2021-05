Sunil Jain était un écrivain intrépide et un patron pratique, attaché à des normes élevées de journalisme

Sunil Jain. (Source de la photo: IE)

Je me souviens encore de ma première tentative d’écriture d’un article pour la page d’opinion dans Business Standard. C’était en 2006 ou 2007 et ayant été loin du journalisme pendant près d’une décennie, j’avais du mal à trouver une copie cohérente. Mais une conversation téléphonique avec Sunil – nous étions dans différentes villes et je ne l’avais jamais rencontré en personne – et j’avais toute la perspective dont j’avais besoin. Peu de journalistes seniors prennent le temps d’aider leurs juniors, et encore moins de partager leur point de vue. Mais Sunil était toujours généreux d’idées; il a ajouté quelques paragraphes et quelques chiffres au texte et il était d’autant plus lisible.

Ce que j’ai le plus admiré chez Sunil, au cours de toutes les années où j’ai travaillé avec lui, c’est son intégrité. Peu importe à quel point il connaissait un homme d’affaires ou un ministre, cela n’a jamais influencé son écriture. Il a écrit avec conviction, convaincu qu’il y aurait un changement pour le mieux, que le pays progresserait. Malgré ses tendances pro-BJP distinctes, il a été l’un des critiques les plus sévères des politiques de la NDA, en particulier sur ses politiques de télécommunications sur lesquelles il a exposé et démonté TRAI, à chaque étape, pour avoir favorisé une certaine entreprise. L’ADAG d’Anil Ambani l’a poursuivi en justice à de nombreuses reprises, mais cela n’a jamais dissuadé Sunil; il a combattu la pression des intérêts particuliers.

Mais il l’a dit tel qu’il était, critiquant le gouvernement pour ses politiques d’IDE et de commerce électronique – estimant qu’elles étaient injustes – mais appréciant également le bon travail comme l’IBC. Il s’est prononcé contre la démonétisation, mais a salué les efforts de numérisation. FE a été parmi les plus bruyants sur la façon dont le gouvernement traite les investissements étrangers, sur la façon dont les changements aux codes du travail sont progressifs. Mais il a applaudi les lois agricoles. Ces derniers mois, Sunil a été parmi les premiers à signaler les faiblesses de la politique de vaccination du gouvernement, en particulier à quel point il serait erroné de plafonner les prix. En janvier 2020, lors d’une interaction avec le Premier ministre, à laquelle plusieurs économistes et professionnels de haut niveau étaient présents, Sunil avait critiqué sans équivoque les politiques hostiles à l’industrie du gouvernement NDA.

Il apprenait toujours et il accordait toujours du crédit à ceux dont il apprenait. Et à cause de cela, que ce soit une discussion avec Arvind Subramanian, Nandan Nilekani ou Arundhati Bhattacharya, il pouvait se défendre. Nandan Nilekani a déclaré que Sunil avait cette rare capacité journalistique à parcourir à la fois des sujets conventionnels et contemporains d’importance pour l’Inde. Plus important encore, il a écrit sans crainte et avec une maîtrise totale des faits et des chiffres. Il a fait des montagnes de recherches – il était toujours en hausse de cinq et avait lu tous les journaux par sept – a recherché tous les angles possibles et a proposé un argument cohérent. Les péons allaient constamment chercher des imprimés, et nous serions consternés par les tas de papier dans les bacs à la fin de la journée, mais Sunil lisait tout ce qu’il pouvait mettre la main. Tirer de la hanche n’a jamais été son style. Toute opinion était toujours corroborée par des faits et des chiffres. Il a passé des heures à examiner divers modèles pour essayer de comprendre la propagation du virus.

Il y avait cette blague courante dans le bureau sur la façon dont il voulait regarder toutes les données à partir de 1920. Mais peu de journalistes ont compris l’importance des chiffres comme Sunil l’a fait; il s’est rendu compte à quel point un bon graphisme pouvait raconter une histoire et y travaillait parfois lui-même, l’expliquant aux concepteurs.

Cette approche s’est répandue également dans la salle de rédaction; il poussait les journalistes à rédiger des articles équilibrés, à passer du temps à examiner les chiffres et à ajouter de la valeur à la copie plutôt qu’à simplement rédiger un rapport. Bien que l’équipe de journalistes de FE soit petite, elle a souvent été en mesure de battre la concurrence parce que Sunil a proposé des angles intéressants aux histoires. Amitava Sinha Roy, qui avait travaillé avec The Economic Times pendant des décennies et était à la tête du bureau de Financial Express pendant quelques années, avait l’habitude de dire qu’il n’avait jamais vu un éditeur aussi impliqué dans la fabrication du journal. À cause des pressions, il n’a jamais perdu son sens de l’humour et la salle de rédaction était toujours un endroit amusant où il était. Patron de terrain, son langage était parfois quelque peu coloré, mais il méritait le respect de tout le monde parce qu’il était très attaché au journal et aux normes élevées du journalisme.

En repensant aux 10 années où nous avons travaillé ensemble au sein de FE – à la fois au bureau de l’ITO et à celui de Noida – je me souviens de beaucoup de bons moments. Nous avons tous travaillé dur et même si FE n’était peut-être pas le quotidien le plus diffusé, Sunil l’a porté à de nouveaux sommets. Tu nous manqueras Sunil, repose en paix.

Cette chronique est apparue pour la première fois dans l'édition imprimée de The Indian Express le 17 mai 2021 sous le titre «Il a écrit sans peur». Shobhana Subramanian est rédacteur en chef adjoint, The Financial Express

