Sunil Kataria élu président de l’ISA

L’objectif sera de rendre ce corps unique encore plus fort à l’avenir, a déclaré Kataria

Lundi, le conseil exécutif nouvellement élu de la Société indienne des annonceurs (ISA) s’est réuni. Sunil Kataria, directeur général, Inde et SAARC, Godrej Consumer Products Limited, a été élu président de l’ISA pour 2021-2022. Kataria a dirigé la société au cours des cinq dernières années.

Dans notre cheminement vers la création d’une plus grande proposition de valeur pour l’ISA dans l’industrie, l’objectif sera de rendre cet organisme unique encore plus fort à l’avenir pour fournir un soutien à valeur ajoutée à nos membres pour la nouvelle normalité et au-delà, a déclaré Kataria. « La publicité numérique étant devenue la deuxième place derrière la télévision et se développant encore plus, notre effort cette année serait de poursuivre nos efforts dans le domaine de la mesure numérique. Les projets de l’ISA de travailler avec BARC pour créer une mesure multimédia avancent bien. Nous remercions chaleureusement toutes les organisations de fraternité pour leur solide partenariat et cela nous aidera sûrement à atteindre de nouveaux sommets. Je reconnais également le soutien continu des membres de l’ISA dans tous nos efforts », a-t-il ajouté.

Les autres membres du conseil exécutif sont Atul Agrawal, vice-président senior – marque d’entreprise et marketing, Tata Services Limited ; Narendra Ambwani, directeur, Agro Tech Foods Limited; Tarun G. Arora, PDG et directeur à plein temps, Zydus Wellness Limited ; Subhadip Dutta Choudhury, PDG, Hawkins Cookers Limited ; Paulomi Dhawan, directeur indépendant, Whistling Woods International ; Neil George, directeur général, Nivea India Pvt Limited ; Girish Kalyanaraman, vice-président, opérations de marque, Procter & Gamble Hygiene and Health Care Limited ; Chandru Kalro, directeur général, TTK Prestige Limited ; Devraj Lahiri, COO – Division du tabac en Inde, ITC Limited ; Angshu Mallick, directeur général et PDG, Adani Wilmar Limited ; Bharat V. Patel, administrateur indépendant, Aditya Birla Sun Life AMC Limited; Anuj Poddar, directeur exécutif, Bajaj Electricals Limited; Ramakrishnan Ramamurthi, conseiller, JK Enterprises ; Ram Raghavan, directeur général, Colgate-Palmolive (Inde) Limited ; Gauravjeet Singh, directeur général – service média (Asie du Sud) département média, Hindustan Unilever Limited ; Shashank Srivastava, directeur exécutif principal (marketing et ventes), Maruti Suzuki India Limited.

