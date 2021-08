Sunisa Lee entre à l’université après sa victoire historique aux Jeux olympiques de Tokyo

in

En termes simples, “J’ai l’impression que c’est une situation gagnant-gagnant.”

Bien que Sunisa continuera de montrer ses compétences impressionnantes en tant qu’athlète de l’Université d’Auburn, elle affirme qu’elle espère d’abord redémarrer et recharger ses batteries.

“Pour le moment, le repos est l’objectif principal car aux Jeux olympiques, j’étais un peu battue”, a-t-elle révélé. “En venant ici, j’espérais laisser mon corps se reposer, et mentalement aussi, car cela me prend beaucoup de temps.”

Elle a poursuivi: “Je veux juste me concentrer sur moi-même et me préparer pour la saison. J’ai une très bonne équipe derrière moi. Je suis excitée pour tout ce qui va arriver dans le futur.”

Si quoi que ce soit, Sunisa a surtout hâte d’être un étudiant normal.

“Beaucoup de gens ici me connaissent. Je viens d’arriver, alors bien sûr, les gens vont être excités”, a-t-elle expliqué à propos de sa nouvelle célébrité. “Une fois que ça s’est calmé, j’ai l’impression que ça ira un peu mieux et que je pourrai faire des trucs et pouvoir aller quelque part sans être appelé. Je suis vraiment heureux d’être ici.”

Elle a conclu: “Je voulais juste m’amuser. La gymnastique d’élite était si difficile et il n’y a jamais de temps pour s’amuser ou passer du temps avec vos amis. En venant ici, je peux être plus libre, et je suis juste excitée de faire partie d’une équipe.”

Le vendredi 13 août, Sunisa a prouvé à quel point elle était excitée pour ce nouveau chapitre. L’olympienne a partagé une photo Instagram d’elle portant fièrement un t-shirt Auburn en posant devant un bâtiment du campus. Elle a sous-titré son message, “aigle de guerre”.