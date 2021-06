Sunita Narain nommée au Groupe consultatif international pour l’environnement, le climat et la biodiversité

Sous la direction de Mme Narain, le Centre pour la science et l’environnement (CSE) a reçu le Stockholm Water Prize en 2005. Les travaux du Centre sur la collecte des eaux de pluie ont montré de nombreuses nouvelles façons de survivre en cas de pénurie d’eau.

L’Indienne Sunita Narain – environnementaliste, écrivaine et directrice générale du Centre pour la science et l’environnement, a été nommée membre d’un groupe consultatif international pour l’action sur l’environnement, le climat et la biodiversité lancé dans le cadre de la Journée mondiale de l’environnement. Elle a été nommée par le ministre suédois de la Coopération internationale au développement, Per Olsson Fridh.

Ce groupe soutient les efforts de la Suède pour lutter contre l’arrêt de la biodiversité, l’épuisement des écosystèmes et, surtout, le changement climatique.

Il dispose d’experts internationaux qui fournissent un engagement profond et des connaissances dans le domaine, ce qui est très important car une action mondiale forte sur ces questions est nécessaire, ce qui contribuera à un développement durable et équitable. Et empêchera également de nouvelles pandémies et conflits.

À propos de la nomination de Sunita Narain, l’ambassadeur de Suède Klas Molin en Inde a déclaré : « Sa vaste et très pertinente expérience comprend également une perspective sud-asiatique avec ses nombreux défis.

Selon Sunita Narain, qui est également rédactrice en chef du magazine Down to Earth, a déclaré : « COVID-19 et le changement climatique nous enseignent tous deux que le monde est interdépendant et que nous avons besoin d’une coopération mondiale pour trouver des solutions équitables et transformatrices. En créant ce groupe consultatif, le gouvernement suédois a une fois de plus montré sa volonté de s’engager avec diverses voix pour trouver des solutions qui fonctionneront pour tous. »

Sous la direction de Mme Narain, le Centre pour la science et l’environnement (CSE) a reçu le Stockholm Water Prize en 2005. Les travaux du Centre sur la collecte des eaux de pluie ont montré de nombreuses nouvelles façons de survivre en cas de pénurie d’eau.

Qui sont les autres membres du groupe ?

Olof Skoog, chef de la délégation de l’Union européenne auprès des Nations Unies à New York, diplomate suédois ; Wanjira Mathai, directrice régionale pour l’Afrique du groupe de réflexion du World Resources Institute ; Ili Nadiah Dzulfakar, activiste climatique et fondateur de Klima Action Malaysia ; Ulrika Modéer, secrétaire générale adjointe des Nations Unies et directrice du Bureau des relations extérieures et du plaidoyer du Programme des Nations Unies pour le développement, ancienne secrétaire d’État au ministère suédois des Affaires étrangères ; et Peter Winsor, professeur d’océanographie et directeur du programme arctique du Fonds mondial pour la nature.

Quand aura lieu la première rencontre ?

La première réunion (informelle) du groupe consultatif devrait avoir lieu au début de l’automne et sera dirigée par le ministre Fridh.

