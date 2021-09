in

La campagne a été organisée par Mindshare

Le détergent Sunlight a lancé l’initiative « Sunlight Tantir Rong » pour soutenir les tisserands locaux du Bengale. Conformément à la nouvelle initiative, il a également lancé une nouvelle campagne organisée par Mindshare qui fait revivre l’histoire des tisserands à la main du Bengale occidental, leur parcours et leurs luttes pendant la pandémie. «Depuis des temps immémoriaux, les métiers à tisser font partie de la culture locale au Bengale occidental et nombre de ces tisserands qui ajoutent des couleurs dans nos vies depuis que des générations ont été durement touchées par la pandémie», Prabha Narasimhan, directeur exécutif, soins à domicile, HUL , mentionné.

« L’initiative, ‘Sunlight Tantir Rong’, fournira à la communauté une plate-forme pour présenter leur art et leur talent magiques et les mettre à portée de main. Cette initiative est un petit pas pour redonner des couleurs à la vie de ces tisserands et de leurs familles », a ajouté Narasimhan.

Alors que Sunlight dévoilera sa première collection exclusive de saris spécialement conçue pour Durga Puja en collaboration avec le créateur de mode Parama Ghosh et 12 tisserands locaux, le site Web de la campagne permettra aux consommateurs d’explorer la collection et d’acheter les saris. En outre, la société de divertissement SVF présentera certaines de ces créations dans leurs prochains films et contenus numériques, ainsi que le générique de fin des tisserands.

De plus, Sunlight a lancé une édition spéciale du pack Puja pour promouvoir l’initiative. Les consommateurs peuvent naviguer directement sur le site Web de la campagne avec un code QR sur le pack spécial. Pour la première fois, Sunlight a changé la conception du pack pour Durga Puja.

« Pour une marque emblématique comme Sunlight, être intégrée à la culture locale de son marché bastion est un déblocage clé pour établir un lien fort avec son public cible. La campagne « Sunlight Tantir Rong » nous permet de magnifiquement faire revivre les valeurs et l’objectif de la marque en défendant l’amélioration de la communauté Weaver au Bengale. Une humble tentative de ramener des couleurs dans la vie des tisserands locaux du Bengale occidental », a déclaré Ajay Mehta, responsable du partenariat de contenu et de l’expérience, Mindshare.

Lire aussi : Mullen Lintas remporte un mandat créatif pour Dr. Vaidya’s

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn et Facebook

Obtenez les cours des actions en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de la marque.