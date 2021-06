Sunnei accueille l’expérience IRL pour la collection Canvas à la Fashion Week de Milan – WWD

MILAN – L’un des tramways de Milan a traversé la ville recouvert de blanc et d’un logo Sunnei géant pendant la Fashion Week de Milan.

C’était une stratégie marketing adaptée pour une marque toujours en mouvement et qui cette saison a voulu renouer avec une dimension plus physique après un an d’expérimentations digitales.

La plus notable de ses activations dans ce domaine est le projet Canvas introduit l’année dernière et visant à permettre aux partenaires grossistes de créer leurs propres collections Sunnei grâce à un service de personnalisation. Disponible sur une plate-forme dédiée améliorée à la réalité virtuelle, Canvas offre à certains détaillants la possibilité de personnaliser des pièces de report sans genre, y compris le prêt-à-porter et les accessoires en intervenant sur les aspects de conception de chaque article, en modifiant la longueur des manches, les tissus, les couleurs et les points, parmi autres.

Cette fois, la marque a traduit l’expérience IRL en accueillant les acheteurs au siège de Palazzina Sunnei, qui a récemment été agrandi pour accueillir de nouveaux espaces communs, des bureaux et une salle d’exposition mettant en scène une installation multisensorielle.

Ici, les échantillons blancs de la nouvelle collection Canvas étaient affichés à côté d’écrans connectés à la plateforme, aidant les acheteurs à mieux visualiser les styles et toucher les tissus tout en créant leur propre gamme.

Dans sa troisième édition, la collection Sunnei Canvas a été élargie pour inclure également des tricots ainsi que de nouveaux accessoires, allant des chaussures au sac Peso de la marque. De nouvelles options en termes d’imprimés ont été ajoutées, comme le slogan “Everyday I wear Sunnei” qui était un motif récurrent dans le showroom.

Les fondateurs de la marque milanaise branchée Loris Messina et Simone Rizzo ont également étendu le concept aux consommateurs finaux, entrant dans l’arène de la personnalisation B2C.

Sur pré-inscription sur le site de la marque, du 20 au 27 juin, les clients pourront visiter l’espace et personnaliser directement les pièces Sunnei, les recevant chez eux au bout de deux à trois semaines. La même opportunité sera également offerte sur sunnei.it.

Pour l’instant, l’assortiment dédié aux consommateurs finaux ne comprendra qu’un tee-shirt et un sac shopping, personnalisables principalement en termes d’imprimés et de graphismes et proposés respectivement à 130 euros et 150 euros.

“C’est un test pour l’instant, mais c’est quelque chose que nous avions en tête depuis le tout début du projet Canvas”, a déclaré Messina samedi. “Nous verrons comment le public réagira, mais l’idée a toujours été de donner cette opportunité à tout le monde.”

Le designer a en outre souligné qu’il n’y aurait pas de chevauchement dans l’offre dédiée à deux catégories, car les acheteurs auront différentes options en termes de conceptions et de personnalisations supplémentaires parmi lesquelles choisir.

« Le but ultime de Canvas est de ne pas surcharger le marché avec le même produit partout », a-t-il expliqué.

Pour Messina, accueillir l’expérience dans un showroom répondait au besoin de renouer physiquement avec la communauté de la marque et de revenir à la vie sociale. Autant l’entreprise dispose d’une forte expertise digitale et social media, autant les événements physiques restent essentiels à sa stratégie.

« Nous avons hâte de revenir pour organiser un défilé de mode en septembre. [Runway shows] représentent un moment si important pour nous et pour tout le monde dans cette entreprise, car nous vivons avec les énergies que nous recevons des autres », a-t-il conclu.