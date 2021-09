Sunnei RTW printemps 2022 – WWD

La meilleure façon de faire faire quelque chose aux gens est de l’interdire. Les fondateurs de Sunnei, Loris Messina et Simone Rizzo, doivent être des maîtres de la psychologie inversée, car les invités ont reçu de petits sacs en toile avant d’accéder à l’ensemble sombre et une voix off les a implorés de ne pas l’ouvrir. Bien sûr, les gens ont continué à jeter un coup d’œil à l’intérieur par anticipation.

Lorsque le spectacle a commencé et qu’ils ont été invités à enfin satisfaire leur curiosité, un nouveau style de lunettes de soleil a été révélé. Avec le sac Labauletto de la marque, il s’agissait d’une collection capsule immédiatement disponible à l’achat, mais l’objet s’est également avéré utile lors du salon, car l’ensemble – un couloir étroit conçu par l’agence 2050+ – s’illuminait de clignotants. lumières pour un effet éblouissant.

Le travail des designers n’a jamais été aussi concentré que cette saison. Dans un spectacle passionnant et amusant, Messina et Rizzo ont présenté une collection solide qui a condensé tous les éléments définissant leur monde et les a amenés au niveau supérieur. L’esthétique rave des années 90 de Sunnei, ses silhouettes allongées, son penchant pour les tricots et les réinterprétations des vêtements de sport étaient tous détectables, mais ont également fait place à des expérimentations rafraîchissantes.

Les franges perlées apparaissant sous les bermudas ou les pantalons couvrants superposés aux jupes améliorent le mouvement, tandis que les motifs floraux ajoutent une touche délicate lorsqu’ils sont découpés au laser sur des chemises à fermeture éclair et des jupes crayon, ainsi que lorsqu’ils sont imprimés sur du denim. Les effets de trompe-l’œil sur les salopettes et les hauts smockés ont encore enrichi la mode des créateurs, qui a charmé par ses énergiques à-coups de couleurs.

Premier véritable show organisé après que la marque a trouvé un nouveau partenaire financier, il s’agit d’une étape de maturité pour le duo créatif, qui a également vu son équipe de conception s’étoffer au cours de la dernière année.

Messina et Rizzo ont peut-être agrandi leur entreprise, mais heureusement, ils n’ont pas perdu leur vision indépendante : la seule chose qui a changé, c’est que maintenant les gens regardent de plus près – à travers des lunettes de soleil cool.