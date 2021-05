Sunnei se développe dans le style de vie avec la collection ‘Sunnei Objects’ – WWD

Les rayures signature de Sunnei sont prêtes à envahir les maisons des clients.

En présentant la collection Sunnei Objects, la marque milanaise lancée par Loris Messina et Simone Rizzo en 2014 a ajouté une offre lifestyle à son assortiment de vêtements et d’accessoires.

Lancée jeudi, la première goutte de la ligne comprend plusieurs articles, allant des draps rayés et oreillers colorés aux verres et vases de Murano. Un enregistrement LP de la bande originale de l’émission du printemps 2021 de la marque (comprenant trois titres inédits), un tapis antidérapant, une affiche et un puzzle représentant tous le même emplacement de l’émission capturé par un drone font également partie de la première version.

«Sunnei Objects a été créé pour refléter authentiquement notre vie quotidienne, les intérêts, les routines et les activités qui la définissent et dans lesquelles l’habillage ne joue qu’un rôle», a déclaré Rizzo, révélant que l’idée de lancer la ligne est née au même moment où le label était fondé. «C’est pourquoi nous considérons cela comme une extension naturelle de la marque», a-t-il ajouté.

En développant les articles, le duo créatif a mis à profit les ressources locales et internes, car ils ont personnellement rencontré le souffleur de verre de Murano qui fabrique les verres et les vases; la musique présentée sur l’album a été produite en interne et les oreillers ont été créés à partir des tissus de prêt-à-porter de la marque.

«Avec cette première goutte, nous introduisons les différentes sphères de la vie quotidienne qui seront de plus en plus développées à l’avenir», a ajouté Messina. Les concepteurs visent à renforcer la ligne en lançant des gouttes deux fois par an.

«Cette collection nous permet de travailler sur des objets qui ont le potentiel d’accompagner notre communauté pendant une période plus longue que la mode et c’est l’une des caractéristiques sur lesquelles nous avons l’intention de nous concentrer avec une attention croissante», a déclaré Rizzo. «De plus, nous avons l’intention de développer des collaborations, une façon de travailler que nous n’avons jamais particulièrement expérimentée dans l’habillement, mais qui, selon nous, pourrait apporter des résultats intéressants dans cette catégorie.

Commercialisée à des prix allant de 20 euros pour le tapis de sol à 450 euros pour la literie et les oreillers, la collection Sunnei Objects sera disponible en exclusivité sur le site de la marque et dans son flagship de la Via Vela de Milan, qui abritait autrefois les bureaux de la marque avant le le siège social a été transféré dans le plus grand lieu de la Palazzina Sunnei l’année dernière.

Pour célébrer le lancement – mais aussi le retour aux rassemblements sociaux dans la ville – les créateurs animeront un cocktail au magasin et dévoileront la collection à travers une mise en scène spéciale jeudi.

L’expansion de la catégorie marque une nouvelle étape dans le chemin de croissance de l’entreprise, qui s’est accélérée suite à l’acquisition d’une participation majoritaire par Vanguards Group en septembre 2020. Le fonds, dont le portefeuille comprend Nanushka, Aeron et la solution logicielle de commerce de mode Skala, a investi 6 millions d’euros dans Sunnei dans un accord qui a marqué un moment charnière pour les designers, leur permettant de faire évoluer la taille de la marque.

En conséquence, l’entreprise a été restructurée avec des embauches dans des domaines autrefois gérés par les concepteurs eux-mêmes, y compris financiers et administratifs, l’équipe interne ayant doublé et la Palazzina Sunnei s’est récemment agrandie pour inclure de nouveaux bureaux et une salle d’exposition.

Le soutien financier a également renforcé l’approche multidisciplinaire pour laquelle les concepteurs ont un penchant, puisque Messina et Rizzo expérimentent non seulement de nouvelles catégories de produits, mais ont également annoncé sur Instagram qu’ils présenteraient bientôt le projet de diffusion de musique Radio Sunnei.