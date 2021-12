Sunny Edwards a conservé le titre mondial IBF des poids mouches et perdu contre Dotel et Valtierra

Dario Pérez

@ Ringsider2020

Quand ce n’est pas l’impossibilité des promoteurs de s’entendre sur de gros combats, c’est le covid ; et quand ce n’est pas le cas, les boxeurs eux-mêmes veillent à ce que se produisent des événements qui les empêchent de voir ce que le public s’apprêtait à apprécier.

Après n’avoir finalement pas disputé le Butler-Agbeko, conséquence de l’absence du champion du monde WBO des poids coq John Riel Casimero A la pesée, le gala organisé samedi à Dubaï par le nouveau promoteur de Richard Schaefer s’est retrouvé avec un coup de poing sur la table Probellum moins énergique qu’il ne pourrait l’être.

Edouard ensoleillé (17-0, 4 KO) a risqué sa ceinture mondiale IBF des poids mouches contre le challenger Jayson maman (16-1, 9 KO). Après un départ vif où le Philippin a donné la réplique au champion, un choc de têtes a ouvert une brèche flagrante dans le front d’Edwards. L’Asiatique entrait presque toujours avec danger… de toutes les manières, à la fois à cause de son crochet aux trajectoires étranges et à cause de son utilisation habituelle de la tête pour entrer, et une autre coupe pouvait être définitive ; cela a déchaîné un Edwards qui essayait de rester concentré et de se connecter au challenger du mieux qu’il pouvait, avec du sang coulant de plus en plus régulièrement sur son visage.

Même des balles, de nombreuses irrégularités, déjà par les deux, et un combat très laid, avec plus de prises que de coups efficaces, c’est ce qu’on a déjà vu dans la partie centrale de la guerre. Edwards cherchait, conscient de son moindre coup de poing et du danger d’un autre choc de tête, à entrer et sortir, avec des pas pendants et des jambes en mouvement constant, comme s’il se cambrait. Poursuivant la ligne de non-sens qui a accompagné l’événement, Edwards a renversé Mama au dixième set avec un coup illégal, plus dans le dos que sur le côté du crâne.

Le champion démontrant ses qualités, les douze manches étaient terminées, heureusement pour le spectateur, et on pouvait entendre le verdict des officiels : 117-110, 118-109 et 118-109

Le légendaire superfly des Philippines Donnie niets (43-1-6, 23 KO) et le Dominicain Norbelto Jiménez (30-9-6, 16 KO) se sont affrontés dans un match qui a eu la fin la plus déroutante que nous ayons vue depuis longtemps. Nietes a commencé impétueux et agressif, cherchant la courte distance contre un adversaire aux bras longs et réussissant de bons coups au corps. À la fin du quatrième tour, une action antisportive des deux concurrents, Jiménez pour avoir baissé la tête de l’adversaire et Nietes pour avoir frappé les gonades, ont tous deux touché le sol, et c’était un miracle que personne n’ait été blessé par la mauvaise position dans la chute . . .

C’est devenu boueux, non seulement à cause de cette action, le combat, avec des coups derrière la cloche, des actions à l’arrière de la tête et d’autres arts souterrains, mais tous deux ont enduré bravement sans reculer, le Centraméricain prenant de meilleures mains dans le ronds centraux. Le Philippin a terminé plein de réflexes et de vitesse, rajeuni et donnant la réplique à un Jiménez qui est passé du moins au plus, même si on s’attendait à ce qu’il mette plus de rythme.

Cela s’est peut-être produit à cause d’une scène curieuse, et c’est que le dominicain et son coin se préparaient à sortir sur le ring après le dixième round, pensant que ce serait un combat de douze rounds (comme initialement envisagé et annoncé par le maître de cérémonies), mais apparemment, il est passé d’éliminateur de monde à titre intermédiaire, jusqu’à dix épisodes. Lío morrocotudo celui qui s’est formé sur le ring, après quoi nous avons entendu les juges décider 96-94, 94-96 et 95-95, avec un match nul qui n’a satisfait aucun des combattants.

Auparavant, la super plume Jono Carroll (21-2-1, 6 KO) éliminé au deuxième tour Aelio Mesquita (20-6-1, 18 KO), un combat inégal où l’arbitre a dû arrêter les hostilités après plusieurs renversements par Carroll d’un rival dépassant.

Aussi, l’or olympique Bakhodir Jalolov (9-0, 9 KO) a envoyé le Colombien Jules César Calimeno (4-2, 4 KO) avec un direct incroyable sur le premier coup sérieux qui a été jeté dans le procès.

Nous avons eu deux Espagnols dans la première partie du gala. Au poids welter, l’Irlandais résidant à Dubaï date du Rohan (13-0-1, 9 KO) a largement dépassé le Majorquin d’origine dominicaine Kelvin Dotel (14-5, 7 KO), avec un triple 60-53 comme scores.

De plus, la super plume hollandaise s’est également installée dans la région Antoine de Bruijn (11-0-1, 6 KO) il a affronté, et n’a pas passé un bon moment, contre un grand Diego Valtierra (6-5, 2 KO), très sérieux tout au long du combat. La condition locale a pesé et les Pays-Bas ont été désignés vainqueurs par décision majoritaire (57-57, 58-56 et 59-55).