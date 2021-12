Sunny Edwards-Jayson Mama, Championnat du monde IBF à Dubaï avec Kelvin Dotel et Diego Valtierra

Edwards-Mama

Probellum allait faire son premier hit sur la table au niveau mondial cet après-midi, à Dubaï (Emirats Arabes Unis). Cependant, et cela arrive rarement, c’est un boxeur qui a ruiné les plans du promoteur, et Richard Schaefer, qui avait si bien fait les choses.

L’attraction principale de l’événement était un doublé mondial anglo-philippin. Le détenteur du titre WBO John Riel Casimero (31-4, 21 KO) et Paul majordome (33-2, 15 KO) allait être le combat principal de la nuit, mais Casimero n’est pas allé directement à la pesée ; On dit que la réduction brutale du poids l’a presque tué, littéralement, et qu’il ne pouvait même pas se déplacer de l’hôtel à la pesée.

La WBO lui a donné quelques jours pour présenter des examens médicaux sur ce qui s’est passé et voir s’ils retirent sa ceinture ou non ; En attendant, le nouveau combat que Butler a pu trouver en si peu de temps, contre le très vétéran ghanéen, a été sanctionné comme un championnat du monde intérimaire. Joseph agbeko (38-5, 28 KO), également ancien champion du monde IBF des poids coq, comme son rival aujourd’hui. Nous supposons que dans des circonstances comme aujourd’hui, une Coupe du monde intérimaire peut être jouée, car cela n’a pas été une décision capricieuse de la WBO, et dans quelques jours, même le vainqueur d’aujourd’hui pourrait être champion du monde en cas d’un éventuel retrait. de cet honneur à Casimero.

D’un autre côté, Edouard ensoleillé (16-0, 4 KO) expose désormais sa ceinture mondiale IBF des poids mouches contre le challenger comme plat principal de l’événement Jayson maman (16-0, 9 KO), un de ces combats qui ont traîné dans le temps pour diverses raisons. Encore un duel entre les Britanniques et les Philippins au pronostic pas très clair, bien qu’avec Edwards comme favori, qui se terminera, à l’exception d’un nul, par un zéro dans le bilan de défaites d’un des athlètes.

De plus, d’autres noms comme le superfly sont également tagalog Donnie niets (43-1-5, 23 KO) et le super poids plume Jono Carroll (20-2-1, 5 KO) sera présent dans deux combats qui sont attendus au niveau compétitif. le dominicain Norbelto Jiménez (30-9-5, 16 KO) sera le rival de Nietes dans le match mondial WBO, tandis que Aelio Mesquita (20-5-1, 18 KO) tentera de surprendre l’Irlandais barbu. Aussi, l’or olympique Bakhodir Jalolov (8-0, 8 KO) aura un test chez les poids lourds contre le Colombien Jules César Calimeno (4-1, 4 KO).

Il y aura une double présence espagnole dans la fonction, avec deux matches très difficiles pour nous. Au poids welter, l’Irlandais résidant à Dubaï date du Rohan (12-0-1, 9 KO) affronte le Majorquin d’origine dominicaine Kelvin Dotel (14-4, 7 KO), qui tentera au moins de donner une bonne image après trois ans d’inactivité.

De plus, la super plume hollandaise s’est également installée dans la région Antoine de Bruijn (10-0-1, 6 KO) affrontera le vétéran Diego Valtierra (6-4, 2 KO), qui aspirait au titre national il y a quelques mois. Bonne chance à vous deux.

La soirée est visible, apparemment gratuitement, à partir de ce midi sur le site de Probellum. En principe, il commencera à 14h30.