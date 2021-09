Sunny Hostin aborde l’épisode “déclencheur” de The View

Hôte ensoleillé et Ana Navarro sont en bonne santé, mais pas nécessairement de bonne humeur.

Le lundi sept. Le 27 janvier, les co-animateurs de The View ont abordé l’épisode controversé de vendredi dans lequel Hostin et Navarro ont appris qu’ils avaient été testés positifs pour COVID-19. En conséquence, Hostin et Navarro ont été invités à quitter le studio, quelques instants avant eux, ainsi que joie behar et Sara haines, devaient interviewer le vice-président Kamala harris.

Depuis, Hostin, Navarro, Behar et Haines ont été testés à de nombreuses reprises et les résultats ont été négatifs.

Bien qu’ils soient tous heureux que les résultats aient fini par être un faux positif, Hostin a déclaré qu’il y avait des “ramifications réelles” en raison de la façon dont les choses ont été gérées. Elle a partagé: “C’était vraiment inconfortable que mes résultats soient rendus publics avant même que je sache ce qui se passait.”

L’avocat a noté que son mari, Emmanuel hostin, a dû quitter son travail, tandis que ses enfants ont été retirés de l’école. “Mon mari est chirurgien, comme tout le monde le sait, et il était dans la salle d’opération et a dû être retiré de la salle d’opération, car Dieu nous en préserve, il opère quelqu’un et il est positif au COVID”, a-t-elle expliqué. “L’école de mon enfant a dû être notifiée et elle a dû être retirée. Mes parents ont dû être précipités pour être testés. Et mon fils a également été informé à l’école.”