Le co-animateur de « The View », Sunny Hostin, a appelé le maire de Chicago, Lori Lightfoot, pour avoir enfreint les mandats de masques locaux et nationaux.

Lightfoot s’est rendu sur Twitter dimanche pour célébrer la victoire du Chicago Sky dans le championnat WNBA, écrivant : « Quel moment. Félicitations aux champions ! Une première mais pas la dernière pour @chicagosky. »

Cependant, le tweet comprenait une photo du maire sans masque entouré de fans entièrement masqués de Chicago Sky.

LE MAIRE DE CHICAGO LORI LIGHTFOOT PUBLIE UNE PHOTO SANS MASQUE AU JEU WNBA, VIOLANT APPARENTE LES MANDATS DU MASQUE D’INTÉRIEUR

Lundi, tout en discutant du fait que le président Biden défiait de la même manière le mandat de masque de Washington DC après avoir été surpris en train de traverser un restaurant sans un, Hostin est intervenu, disant à ses co-animateurs que « l’optique compte ».

« Nous avons un problème avec la messagerie dans ce pays », a déclaré Hostin. « Et nous donnons ces opportunités encore et encore. »

L’expert libéral a ensuite visé le maire de Windy City.

« Vous avez tous ces gens qui portent un masque autour d’elle, à l’exception du maire, et elle est en ce moment même dans cette impasse avec je crois, car elle est le maire de Chicago, avec la police de Chicago sur un mandat de vaccin », dit Hostin. « Alors elle demande à tout le monde de se faire vacciner, mais ici, elle bafoue en quelque sorte les siennes, vous savez, les directives de la ville. »

SUNNY HOSTIN, LE CO-HOTE DE ‘THE VIEW’, S’excuse auprès de MILEY POUR SUGGÉRER QUE SES APPELS EN CHINE ÉTAIT UNE ‘TRAHison’

La co-animatrice Sara Haines a tenté de séparer les affaires Biden et Lightfoot, suggérant que le président ne portait pas de masque pour le moment était plus accidentel alors que c’est plus problématique pour le maire de Chicago car elle a des antécédents de violation des directives COVID locales.

« Mais vous êtes un personnage public. Vous êtes un personnage public », a repoussé Hostin. « Cela compte. »

Le bureau de Lightfoot n’a pas répondu à la demande de Fox News de commenter la photo ou aux questions sur les raisons pour lesquelles ils ont publié une photo montrant une violation apparente des ordonnances et quel type d’exemple le maire donne avec la photo publiée.

Le mandat du masque de Windy City est revenu en vigueur en août, exigeant des couvre-visages à l’intérieur pour tout le monde, y compris les tout-petits dès l’âge de 2 ans, quel que soit le statut vaccinal.

Le Chicago Sky a battu le Phoenix Mercury pour le championnat WNBA 2021 par six points, 80 à 74.

Houston Keene de Fox News a contribué à ce rapport.