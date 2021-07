Sunny Hostin de The View vomit des mensonges et de la haine à propos de Sean Hannity ⋆ 10z viral

Peut-il y avoir un meilleur exemple de la contre-vérité absolue de divers types de médias grand public que cette attaque totalement fausse contre Sean Hannity par Sunny Hostin de The View ?

Voici le titre de L’enveloppe :

L’histoire rapporte ce qui suit :

« Il n’a fallu que plus de 600 000 morts à Sean Hannity pour monter à bord et conseiller à ses nombreux millions de téléspectateurs de se faire enfin vacciner. Je pense que c’est trop peu, trop tard », a déclaré Hostin dans l’épisode de mardi de « The View ».

Bonjour? Bonjour, Sunny ? Y-a-t’il quelqu’un à la maison?

Passons au dossier sur Sean Hannity et le vaccin. Voici une courte liste de ce qu’il a dit sur le sujet et quand il l’a dit.

Septembre 2020 : “Plusieurs vaccins COVID dans la phase finale des tests… Ce ne sera qu’une question de mois avant qu’un vaccin ne soit facilement disponible… Si les médecins et les scientifiques disent que c’est sûr, mon inclination personnelle est de le prendre.”

Avril 2021 : « Laissez-moi être très clair. Je ne suis pas du tout anti-science. J’aime la science. Je ne suis pas du tout anti-vaccin. Je suis reconnaissant que les experts aient pu en développer un en un temps record.

10 mai 2021 : « J’aime la science et je crois totalement aux vaccins ! Je suis aussi pro-vaccin et pro-science que n’importe qui !

17 mai 2021 : « Oui, je suis pro-science et je suis très pro-vaccin. Je suis pro la science de la vaccination. Je ne suis pas médecin. Et je refuse d’en passer un à la radio et à la télévision, peu importe le nombre de fois où les gens exigent que je parle à des gens dont je ne sais rien sur l’état de santé, qui, bien sûr, ont le droit de décider eux-mêmes de ce qu’ils doivent faire. Ce n’est pas mon travail. Mon travail consiste à leur donner des informations qui, je l’espère, leur seront utiles. J’ai exhorté tout le monde à le prendre au sérieux, à protéger grand-mère et grand-père, maman et papa, surtout s’ils ne sont pas vaccinés. Fais tes recherches. Demandez à votre médecin ou à des médecins qui connaissent votre condition médicale particulière et unique. Et je crois au secret médical. Et puis, en collaboration avec vos médecins et professionnels de la santé que vous connaissez, aimez et en qui vous avez confiance, prenez la bonne décision pour vous protéger, protéger vos proches et protéger les personnes innocentes avec lesquelles vous pourriez entrer en contact.

19 mai 2021 : « Je l’ai dit maintes et maintes fois. Je ne peux pas politiser la science. Ni les vaccins. Warp Speed, Donald Trump, ça a marché. Nous en avons trois. Nous avons des thérapies comme Regeneron et d’autres. (Regeneron a produit un cocktail d’anticorps Covid-19.) Et toujours – des messages mitigés. Je suis très pro-science, très pro-vaccin. Nous ne pouvons pas laisser la politique infecter des décisions médicales importantes, affecter notre capacité à revenir à la normale et affecter notre capacité à apprendre tout ce que nous pouvons sur le virus, y compris ses origines. »

Juillet 2021 : « Très bien, tenons-nous en à la science, sénateur. Je crois en la science, je crois en la science des vaccinations. Mais je ne suis pas médecin. La pression de dire aux gens quoi faire. Je dis aux gens ceci : je veux que mon public vive. Je ne veux pas que quelqu’un meure de cette chose. C’est dangereux. Prenez ça au sérieux. Je veux des gens, si vous avez un téléphone portable, il y a une mine d’informations, plus que vous ne pourriez jamais lire, à votre disposition. De plus, parlez-en à votre médecin, qui connaît vos antécédents médicaux personnels. Vos conditions médicales actuelles. Consultez un autre professionnel de la santé en qui vous avez confiance. Et puis prenez la décision en consultation avec votre médecin. Je pense que c’est un conseil responsable pour tout le monde.