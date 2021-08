Sunpure nomme Sonu Sood ambassadeur de sa marque

La nouvelle campagne de marque sera lancée sur tous les marchés où Sunpure est actuellement présent, à savoir le Maharashtra, le Karnataka, le Kerala, l’Andhra Pradesh, le Telangana et le Tamil Nadu.

La marque d’huiles comestibles Sunpure a nommé l’acteur Sonu Sood comme ambassadeur de sa marque. Dans le cadre de l’association, la marque a lancé une nouvelle campagne #EkRishtaShudhtaKa qui célèbre le lien pur entre un père et sa fille. La nouvelle association réitère les valeurs fondamentales des marques que sont la pureté, le soin, l’honnêteté et la fiabilité, a déclaré la société dans un communiqué.

La campagne, diffusée en hindi, malayalam et kannada, montre Sood jouant le rôle d’un père responsable et attentionné pour une fille qui a perdu sa mère. Malgré sa propre perte, il s’est acquitté de ses fonctions avec beaucoup de soin et d’honnêteté, gagnant ainsi l’amour et la confiance de sa fille.

Alors que nous cherchons à faire progresser la marque, ce sont nos valeurs qui doivent primer, a déclaré Mannan Khan, directeur des ventes et du marketing, Sunpure. « En même temps, avoir un visage familier qui transmet le message de la marque est important dans un environnement médiatique encombré. Par conséquent, nous souhaitions avoir un ambassadeur de marque qui partage les valeurs de Sunpure. L’engagement de Sonu Sood reflète la pureté du cœur, l’honnêteté, une attitude bienveillante et la fiabilité, qui résonnent tous avec nous chez Sunpure alors que nous cherchons à construire une communauté de marque forte et croissante », a ajouté Khan.

« Nous tenions à mener une campagne axée sur l’authenticité. Nous voulions montrer qu’il faut une immense intégrité pour exprimer de l’attention, de la pureté et de l’honnêteté, et gagner la confiance face aux défis externes. Cela vaut pour les individus comme pour la marque. Cependant, avec une grande détermination et la bonne intention, cela est certainement réalisable. Avec l’acteur et philanthrope comme ambassadeur, nous voulons que les clients sachent qu’ils peuvent toujours compter sur nous pour nos valeurs, et en même temps, y trouver la force de relever leurs propres défis », Vijesh Vijayan, responsable du marketing de la marque. et la communication, a ajouté.

La nouvelle campagne de marque sera lancée sur tous les marchés où Sunpure est actuellement présent, à savoir le Maharashtra, le Karnataka, le Kerala, l’Andhra Pradesh, le Telangana et le Tamil Nadu. Dans les jours à venir, l’acteur sera vu diriger plusieurs campagnes de marque dans le cadre de la nouvelle association, a déclaré la société.

