Alerte spoiler : cette histoire comprend des détails sur l’intrigue et la scène post-crédits de Black Widow. Un film qui se déroule des années avant Avengers : Endgame peut-il vraiment faire avancer l’univers cinématographique Marvel ? Non, mais la scène post-crédits de Black Widow essaie sûrement. Le film tant attendu centré sur Natasha Romanoff des […] More