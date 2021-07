Suns – Bucks : les six clés des finales NBA

Longue attente jusqu’à aujourd’hui. Un demi-siècle pour les Milwaukee Bucks, 28 ans pour les Phoenix Suns. La meilleure ligue du monde, honorant son idiosyncrasie, accueillera une finale qui, en gros, ratifie ses bases: N’importe quelle franchise peut gagner la NBA. Une compétition qui n’attend personne, mais qui récompense comme peu d’autres ceux qui décident d’accélérer, qui font des paris fermes ou qui persistent dans leurs multiples tentatives. En 2014, le Wisconsin n’a remporté que 15 victoires sur toute la saison régulière ; les Soleils, en 2019, le 19. Si les deux chiffres sont additionnés, 34, le résultat ne signifierait même pas une qualification pour les éliminatoires actuelles. Cependant, ce soir, les deux équipes commencent leur dispute pour le ring.

L’année de la survie, ce sont eux qui ont nagé jusqu’au rivage. Les blessures, les fichues blessures, les ont aussi atteintes. Sûrement à un niveau inférieur à celui de ses rivaux, mais cela fait aussi partie du sport. Le bon moment et le bon endroit, mais vous devez être là. Les Suns, dans la bulle d’Orlando, ont déjà donné un sérieux avertissement, étant la seule organisation avec des victoires complètes, bien qu’elles n’aient pas atteint la phase finale ; les Bucks, pendant ce temps, ils préviennent depuis des saisons, en restant dans l’étape précédente pour être un vrai aspirant.

Los Angeles Lakers, Denver Nuggets et Los Angeles Clippers; Miami Heat, Brooklyn Nets et Atlanta Hawks. Tels ont été leurs chemins jusqu’à la finale tant attendue. Le premier, les tombés sur la route de Phoenix ; le second, ceux qui ne pouvaient pas suivre Milwaukee. Monty Williams, parmi les finalistes du meilleur entraîneur de l’année, a précisé ses bases en saison régulière et, comme s’il y était encore, les a prolongés en séries éliminatoires. Aussi méritoire que, dans de nombreux cas, improbable ; sans aller plus loin, le principal problème de ses prochains rivaux ces dernières années.

Les Suns sont une équipe avec un certain air classique, entraînée dans cette aura par le bâton de Chris Paul, l’un des meilleurs meneurs de tous les temps; mais aussi à cause de son apparence, avec des figures comme Deandre Ayton, jeune, mais avec une présence des années 80, tant dans son jeu que dans son physique. Ils ont des alternatives et les utilisent comme le scénario l’exige. Dans leur part de résilience, nécessaire à chacun ce parcours, ils ont enduré les propres problèmes d’épaule de Paul et, en plus, son absence après être entré dans les protocoles Covid. Ils arrivent tous, pratiquement, dans leur meilleur moment. Sur le front opposé, en conséquence, situation opposée. A cette heure, tous les regards sont braqués sur Giannis Antetokounmpo et son genou. Au début des playoffs, Mike Budenholzer a déjà perdu Donte DiVincenzo, un partant, mais avec beaucoup moins de poids que son franchise player. Son schéma, beaucoup plus anarchique et soumis aux caractéristiques du grec, peut varier remarquablement selon son état physique final. Assurément, le plus grand facteur déterminant de la série ; mais pas le seul.

Le genou d’Antetokounmpo

Budenholzer laisse la porte entrouverte. Il ne le ferme pas complètement et ne finit pas de l’ouvrir. Sûrement, si vous ne jouez pas aujourd’hui, ce sera comme ça tout au long du match nul. Un as de plus avec lequel jouer : la peur constante d’avoir Giannis devant lui. D’après le bilan officiel de la franchise, le Grec est incertain pour ce soir. Le technicien, en conférence de presse, s’est borné hier encore à “il a passé une bonne journée, il progresse”. Sa présence ou son absence change tout. Aussi comment il arrive en cas d’arrivée, car c’est un joueur qui dépend beaucoup de sa puissance, un de ceux qui teste ses articulations à chaque jeu. Une simple revue des bookmakers le montre : avant sa blessure, les Bucks ont commencé comme favoris, maintenant les Suns le font. Les gars du Wisconsin sont l’équipe sur mesure d’Anteto. Que ce soit en commençant les jeux ou en recevant à l’intérieur, son incidence en termes de biens utilisés est incontestable: 32% des jeux sont catalysés par elle. Un pourcentage plus faible que la saison dernière, montrant un plus grand éventail de possibilités au sein de l’équipe, mais qui reste très élevé.

Khris Middleton et Jrue Holiday, les composantes d’un big-three qui ne s’appelle pas comme ça, mais qui est très proche du terme, définissent parfaitement l’importance de leur leader. “Quand Giannis est là, souvent, nous pouvons simplement lui donner le ballon et le laisser travailler et le laisser orchestrer beaucoup de choses. Sans lui, nous devons travailler davantage en groupe.”, “Il va continuellement au panier, étant agressif des deux côtés du terrain. Cela fait tellement longtemps pour cette équipe que j’ai senti que perdre ce serait vraiment difficile pour nous”, ont-ils déclaré, respectivement, lorsqu’on les a interrogés sur la perte possible. d’Antetokounmpo. Dans cette phase finale, le joueur de la franchise, avant son hyperextension au genou gauche, lors du quatrième match contre Atlanta, affichait en moyenne 29,3 points, 13,5 rebonds et 5,4 passes décisives. Un blockbuster qui, avec Bobby Portis comme partant et une augmentation de nombreux rôles, pourrait être comblé en finale de l’Est ; mais cela peut être critique en finale. Jusqu’au dernier moment, tous les regards seront tournés vers Giannis.

Défenses et rythme : si identiques, si différents

Une similitude, une différence et le même résultat. Bucks et Suns atteignent la finale en tant que deux meilleures défenses des séries éliminatoires, avec respectivement 105 et 103,3 en cotes. Paradoxalement, ils le font de deux manières très différentes. Phoenix était la cinquième équipe avec la paix la plus faible, possessions par 48 minutes, dans la compétition (97,2) ; Milwaukee, quant à lui, est sur le podium en statistiques (102,2). Un choc des styles, comme indiqué dans les lignes précédentes. Celui qui dicte son rythme aura beaucoup de bétail. Les hommes de Monty Williams, loin de leur historique Seven Seconds or Less, forment une équipe qui, de manière chorale, mûrit les pièces jusqu’à ce qu’ils trouvent les meilleures options possibles. Aussi, avec une relative utilisation des interurbains. Ils ont terminé la ligue en étant l’équipe avec le plus de passes décisives par possession (27,4 pour 100) et l’une de celles avec le moins de balles perdues (12,7 pour chacun) et, en séries éliminatoires, ils n’essaient (pour l’époque actuelle) que 31,8 triples. par match. Ceux de Budenholzer, en revanche, sont une combinaison beaucoup plus donnée aux éclaircis, pour jouer un contre un et, en cas d’urgence, vivre ou mourir du triple, un autre des enjeux clés de la série.

Pourcentages : Booker et le périmètre des Bucks

Devin Booker, par âge, a encore beaucoup à prouver ; mais, pour les prestations, il reste peu. Dans ces séries éliminatoires, il s’est débarrassé de tous les mantras négatifs, d’une multitude de commentaires qui, bien qu’ils aient loué sa capacité de marquer, doutaient de sa capacité à aller loin dans les moments de vérité. Il a débuté la Finale Ouest avec un triple-double historique (40 + 13 + 11) et, à ce jour, continue d’être l’un des grands leaders de l’équipe. Entre lui et Chris Paul, ils consomment 40% des emplacements des Suns. En principe, entre de très bonnes mains, il est en vue ; mais les pourcentages de Booker peuvent être améliorés. Sa moyenne est de 27 points par match, mais avec 44,4% de field goal et 34,4% de longue distance. Vous pouvez donner plus et vous le savez. Paul, par exemple, est à un taux stupéfiant de 47% / 40,5% / 90,6%, à la limite du magique 50% / 40% / 90%. Du côté des Bucks, l’amélioration peut venir du périmètre. Cette année, ils en dépendent moins, mais cela reste l’une de leurs principales forces… ou faiblesses. Comme il est actuellement. En saison régulière, son pourcentage de triple était à 38,9%; maintenant de 31,1 %. Beaucoup de place à l’amélioration.

Une guerre en zone arrière… et sur toute la piste



Pour tout ce qui précède, la bataille dans les positions extérieures peut être anthologique. Devin et Paul sont un danger constant avec un répertoire difficile à couvrir, Mais à l’avant, ils auront l’un des meilleurs défenseurs de périmètre de la ligue : Jrue Holiday. S’il est vrai que, à de nombreux moments de la phase finale, son apport défensif a été irrégulier (beaucoup de liberté pour Trae Young avant la blessure, voire pour Lou Williams en remplacement), les chiffres parlent pour lui. Devant les Hawks, dans l’intégralité de la série, Il était le joueur des Bucks qui a accordé un pourcentage de réussite plus faible dans les tirs qu’il a défendus (39,7%). Il est venu donner à Milwaukee un saut de qualité, mettre de côté les erreurs révolutionnées d’Eric Bledsoe et donner du courage et de bonnes décisions dans les moments importants, et il le fait. De plus, multiplier ses options en attaque, ce qui, sûrement, n’a pas été envisagé jusqu’à de telles dimensions, avec 27 et 25 points lors des deux derniers matchs. Ce sera l’une des pièces les plus pondérées du combat défensif de la série, qui englobe bien plus : Khris Middleton, qui sait non seulement exploser offensivement, Jae Crowder, l’un des cauchemars de Giannis lors des éliminatoires de l’année dernière, le “champion” Torrey Craig, le revendiqué Deandre Ayton, etc. Beaucoup de mains à se salir dans la boue.

Brook López, Bobby Portis et leurs décors

Dans la peinture, évidemment, les coups ne seront pas mineurs. Ils dépendront de la disponibilité d’Antetokounmpo, mais ils feront leur apparition dans tous les cas. Ayton, comme Booker, a également repoussé bon nombre de ces idées préconçues. Dans son cas, peut-être, quelque chose de plus mérité. Jusqu’à maintenant, bien sûr. Il est devenu un excellent défenseur sur la jante et un buteur très confiant. Son pourcentage dans le rebond défensif est proche de 50 % et, en attaque, il sélectionne très bien ses coups, avec 70,6 % de tirs sur le terrain comme échantillon. Quand c’est au tour de Dario Saric, la différence de niveau est perceptible. De plus, Deandre est un excellent axe sur lequel jouer le pick and roll, précisément l’une des faiblesses que les Bucks peuvent avoir, avec Brook López et Bobby Portis, tous deux vierges jusqu’à présent, à l’intérieur. Pour éviter les déséquilibres défensifs, Budenholzer a déjà choisi tout au long des séries éliminatoires d’apporter beaucoup plus de changements aux systèmes défensifs et sera probablement contraint de continuer à le faire. En saison régulière, dans les duels directs, sans aller plus loin, ça se voyait déjà, avec López très bien protégé dans le drop.

Rotations opposées, même résistance ?

Les Bucks, dans leur troisième assaut sérieux consécutif vers la gloire, attaquent à partir d’une nouvelle culture. D’un petit sentiment de marché qui veut opter pour le plus grand. Portis, se définissant lui-même et Milwaukee comme un col bleu, incarne ce sentiment à la perfection. “Nous sommes des chiens” sont constamment répétés. Et c’est sûrement ce qui les aide à survivre, et à mordre comme peu d’autres, malgré une rotation de très peu de joueurs. Au-delà des cinq de départ, seuls Pat Connaughton et Bryn Forbes ont eu un poids réel et constant. Ils sont rejoints par Portis, désormais parmi les initiales en raison de l’absence d’Antetokounmpo. Dans le cas des Suns, la rotation s’élargit, avec des minutes considérables pour jusqu’à neuf joueurs. Une usure qui, tout au long de la série, peut finir par avoir un impact. Côté mentalité, avec Chris Paul à la barre, c’est pareil. Ils ne s’appellent pas eux-mêmes des chiens, mais ils le sont aussi. Et, comme les Bucks, ils ont aussi faim. Les finales NBA 2020-21 commencent.