Suns – Bucks : programme, TV et comment regarder les finales NBA 2020-21

Les Phoenix Suns et les Milwaukee Bucks se rencontreront lors de la finale NBA 2020-21. Ce matin, à 3h00 du matin, le premier assaut aura lieu d’une série au meilleur des sept partis, comme dans le reste des playoffs. L’équipe de l’Arizona, avec Devin Booker ou Chris Paul à la barre, revient au combat pour le championnat 28 ans plus tard. Dans le Wisconsin, l’attente historique a été encore plus longue : depuis 1974, la franchise n’a plus disputé de finale. Près d’un demi-siècle, mais, contrairement aux Suns, déjà avec un anneau dans le record. Dans ce premier match, le doute sur l’état physique de Giannis Antetokounmpo focalise tous les regards.

