Suns contre Warriors, 3 décembre

Le premier tour entre les Phoenix Suns et les Golden State Warriors a suivi le chemin de Phoenix alors que Chris Paul a mené les Suns à une victoire de 104-96 dans le désert. Les Suns ont tenu Stephen Curry et le reste des Warriors en grande partie en échec, les limitant à moins de 100 points pour la première fois de toute la saison.

L’outsider de la route, les Suns, pourra-t-il connaître un succès similaire à San Francisco vendredi soir alors qu’ils chercheront à prolonger leur meilleure séquence de 18 victoires consécutives en championnat?

Golden State a le meilleur record à domicile de la NBA cette saison et la foule du Chase Center sera appelée pour ce match revanche. Steph et Draymond Green seront sûrement prêts à venger la défaite de mardi et à mettre fin à la séquence de Phoenix. Voyons quels joueurs pourraient livrer vendredi soir.

Toutes les cotes via Tipico Sportsbook.

Jae Crowder – Plus de 1,5 pointeurs à trois points (-200)



(Photo AP/Ashley Landis)

Comme il l’a été pendant la majeure partie de sa carrière, Jae Crowder illustre une fois de plus l’archétype du joueur 3&D. Sa défense n’est plus aussi profonde qu’avant. Cependant, Crowder est une menace au-delà de l’arc malgré un certain dérapage dans son efficacité. Crowder s’est réchauffé lors des derniers matchs, cependant, après un lent début de saison. Il tire le trois balles à un taux de 41% au cours des quatre derniers matchs avec plus de 2,5 marques en moyenne.

Plus important encore, mieux que 68% des tentatives de placement de Crowder cette saison sont des tirs à trois points. Il en a pris neuf il y a quelques nuits contre Golden State et a réussi en moyenne plus de cinq tentatives par match au cours des 22 matchs auxquels il a joué. Le volume sera là ce soir et il fera plus d’un tir à trois points, quelque chose. il a fait la moitié de ses matchs.

Landry Shamet – Moins de 12,5 points (-116)



(Chris Coduto-USA TODAY Sports)

Landry Shamet a réalisé l’un des plus gros tirs de l’histoire des Clippers lorsqu’il est allé frapper les trois vainqueurs des séries éliminatoires de 2019 à Golden State pour compléter un retour de 31 points. C’était à l’Oracle Arena, cependant, et les Warriors sont maintenant au Chase Center. Alors, peut-être qu’il n’a pas cette chance cette fois-ci ?

Écoutez, je reçois l’appel ; il remplacera Devin Booker et verra une tonne d’opportunités qui n’étaient pas nécessairement là avant. Mais 13 points, c’est beaucoup pour un gars qui n’a atteint ce nombre que deux fois toute la saison. Il est également incroyablement dépendant du tir à trois points. Shamet est un bon tireur, donc ces trois peuvent s’additionner rapidement, mais je ne pense pas que cela se produise dans ce jeu. Prenez le dessous.

Jordan Poole – Plus de 2,5 points à trois points (-143)



(Darren Yamashita-USA TODAY Sports)

L’un des joueurs les plus proches des micro-ondes de la ligue joue pour un entraîneur et une équipe qui embrassent pleinement le contrôle de la chaleur. Jordan Poole a tendance à décharger le clip même lorsqu’il n’est pas nécessaire, mais c’est ce qui fait de lui un marqueur dangereux tous les soirs.

À tout le moins, il le ressentira devant son public et le laissera déchirer des profondeurs. Il a tenté au moins six triples dans tous les matchs sauf trois cette année et a réussi des tentatives à deux chiffres à sept occasions différentes. Je pense que Jordan Poole a un autre gros match ce soir. Il a marqué six buts à trois points contre les Suns plus tôt dans la semaine et devrait atteindre trois buts ce soir.

Deandre Ayton – Plus de 16,5 points (+100)



(Photo AP/Ben Margot)

Chaque fois que je regarde les Suns, je me demande comment dans le monde Deandre Ayton n’a pas été payé. C’est étrange et frustrant dans une certaine mesure, mais c’est une conversation pour une autre fois.

Le grand homme de quatrième année a semblé aussi bon que lors des séries éliminatoires précédentes. Ses 16,5 points et 11,5 rebonds par match ont été forts tandis que son impact défensif sur le match est toujours exceptionnel. Ayton continue parfois de ressembler à un homme parmi les garçons. Les Warriors n’avaient aucune réponse pour sa taille car Draymond Green, Kevon Looney et Nemanja Bjelica ont eu peu de succès pour empêcher Deandre de terminer près du bord et de dominer le verre offensif.

Aucun des guerriers susmentionnés n’a grandi comme par magie depuis mardi dernier et ils devraient, une fois de plus, avoir du mal à gérer la taille d’Ayton. Ils feront des ajustements stratégiques pour jouer mieux, plus dur et avec plus d’énergie devant leur public local, mais je pense toujours qu’Ayton parvient à dépasser le pilier de 16,5 points de Tipico.

