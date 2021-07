Suns : les cotes estiment une nouvelle victoire pour Milwaukee

Pour ce faire, la banque centrale a acheté des obligations sous G-SAP. Les rendements se sont assouplis après que le gouverneur de la RBI, Shaktikanta Das, a déclaré dans une interview que la banque centrale garantirait le coût d’emprunt le plus bas possible. Par Manish M. Suvarna Les rendements obligataires sont restés stables mardi sur […] More