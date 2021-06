Suns – Nuggets : programme, TV et comment regarder les Playoffs NBA 2021

in

Horaire : A quelle heure voir les Soleils – Nuggets ?

Les Suns et les Nuggets se retrouveront ce mardi 8 juin lors du premier match du premier tour des playoffs NBA. Le match débutera à 04h00 (23h00, Argentine) et se jouera en Arizona.

Télévision : Comment regarder les Soleils – Nuggets à la télé et en ligne ?

Movistar + diffusera les Suns – Nuggets en direct avec la narration de deux de ses communicateurs réguliers : Guillermo Giménez et Antoni Daimiel … Vous pouvez suivre la réunion en direct, qui commence à 04h00, via Movistar Deportes (composez le 53).

Suns – Nuggets, en direct en ligne sur AS.com

En AS, vous pouvez également suivre les Suns – Nuggets. Avec nous, vous aurez la meilleure minute par minute, les images les plus impressionnantes de la réunion et les déclarations des protagonistes, ainsi que la chronique rien d’autre à conclure.