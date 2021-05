Suns vs. Lakers Game 4 Cotes, choix, meilleur pari et prédiction ⋆ 10z viral

Parmi l’action des Playoffs NBA de dimanche, il y a un match 4 entre les Phoenix Suns et les Los Angeles Lakers. Après que les Suns aient remporté le match 1 de cette série, les Lakers ont utilisé des performances phénoménales consécutives de Anthony Davis prendre les devants 2-1. Les champions en titre viseront à prendre le contrôle de leur sol à domicile cet après-midi. Cet aperçu des choix de paris NBA Suns vs. Lakers explorera les meilleures cotes de paris NBA, fournira quelques tendances de paris clés et proposera les meilleurs choix et prévisions NBA pour le match.

Aperçu des paris Suns vs Lakers NBA: choix et cotes de la NBA

Informations sur le jeu Suns vs Lakers

Quarts de finale de la conférence ouest de la NBA NBA Playoffs Game 4 (LAL mène 2-1)

Phoenix Suns (52-23, 24-13 à l’extérieur) contre Los Angeles Lakers (43-31, 23-15 à domicile)

Date: dimanche 30 mai 2021

Heure de début: 15 h 30 HNE

Lieu: STAPLES Center — Los Angeles, Californie.

Couverture: abc

Pour une équipe qui a remporté la tête de série n ° 2 dans la Conférence Ouest chargée, les Suns ont attiré un match de premier tour aussi indésirable qu’on puisse l’imaginer. Cela étant dit, les Suns doivent certainement être enthousiasmés par les performances qu’ils ont obtenues de certaines de leurs pierres angulaires de franchise. Centre Deandre Ayton a enregistré un troisième double-double consécutif dans la défaite du match 3, terminant avec 22 points et 11 rebonds. Devin Booker était plus calme jeudi mais a quand même terminé avec 19 points et six passes décisives. Si Phoenix veut rebondir dans cette série, ils ont désespérément besoin d’un vétéran Chris Paul pour le ramasser. Il n’est plus le même depuis qu’il a brièvement quitté le match 1 avec une blessure à l’épaule.

Après jeudi, il semble juste de se demander si les Lakers ont plus que deux gros. Pour le deuxième match consécutif, Dennis Schröder est sorti, marquant 20 points et distribuant quatre passes décisives. Avec un double-double effort de Anthony Davis et les meilleures performances de James Lebron ces séries éliminatoires, Los Angeles a réussi à prendre une avance de 2-1 dans la série. Les Lakers sont désormais fermement aux commandes, le match 4 étant également à domicile. La défense a été un catalyseur majeur sur leur chemin pour remporter un championnat NBA la saison dernière, et Los Angeles prouve une fois de plus son métal défensif dans cette série également. André Drummond a également fait un excellent travail en aidant Los Angeles à dicter les conseils d’administration.

Suns vs. Lakers Paris Choix NBA + Achat de cotes NBA

Utilisant Outil OddsShopper d’Awesemo, nous pouvons facilement comparer les cotes NBA pour les paris Suns vs Lakers NBA Playoffs sur les principaux paris sportifs. Les cotes décrites ci-dessous sont à partir de 11 h HNE le 30 mai, alors assurez-vous de vérifier vous-même l’outil OddsShopper pour obtenir les cotes les plus récentes.

Cotes NBA : Moneyline

Soleils : (+235) — William Hill Lakers : (-265) — SugarHouse, DraftKings

Cotes NBA : propagation

Soleils : +6,5 (-110) — Tous les paris sportifs Lakers : -6,5 (-110) — Tous les paris sportifs

Cotes NBA : Total

Plus : 209,5 (-110) — SugarHouse, BetMGM, FanDuel, DraftKings, William Hill Moins : 209,5 (-105) — PointsBet

Tendances des paris sur les Suns contre les Lakers NBA

Les Suns ont une fiche de 6-2-1 contre l’écart lors de leurs neuf derniers matchs des séries éliminatoires de la NBA en tant qu’outsider des paris. Les Lakers ont une fiche de 2-6-1 contre l’écart lors de leurs neuf derniers matchs en tant que favori des paris NBA. Les Lakers ont une fiche de 0-7 CÉP à leurs sept derniers matchs après une victoire pure et simple de 10 points ou plus. Over a une fiche de 9-1 lors des dix derniers matchs sur la route des Suns. Under a une fiche de 7-1 dans les dix derniers matchs des Lakers après une victoire pure et simple de 10 points ou plus. Les Suns n’ont qu’une fiche de 2-6 contre l’écart lors de leurs huit derniers affrontements face aux Lakers à Los Angeles.

Prédiction Suns vs. Lakers

Même s’il serait formidable de voir les Suns réussir à voler le jeu 4 et à étendre cette série, cela semble plus facile à dire qu’à faire. La santé de Paul est une préoccupation majeure après de mauvaises performances consécutives dans les matchs 2 et 3. Sans leur leader vétéran des vestiaires à pleine puissance, les Suns n’ont aucune chance. Si Davis et Schroder continuent de jouer comme ils l’ont fait, Phoenix peut être grillé de toute façon. Les Lakers devraient à nouveau gagner confortablement dimanche.

Prédiction : Lakers -6.5

Merci d'avoir lu jusqu'à la fin de cet article !

Consultez la page d’accueil d’AwesemoOdds pour plus de contenu sur les paris sportifs, y compris plus de choix et de pronostics.