Suns vs. Lakers Game 6 Cotes, choix d’experts, meilleur pari et prédiction ⋆ 10z viral

Les Lakers de Los Angeles n’avaient pas de réponses sans Anthony Davis dans le cinquième match de cette série contre les Phoenix Suns. Après avoir perdu 30 points sur la route, les champions en titre de la NBA doivent maintenant remporter chacun des deux prochains matchs pour survivre au premier tour. Pendant ce temps, les jeunes Suns chercheront à terminer une victoire de série sur la route lors du match 6 de jeudi. Cet aperçu des choix de paris NBA Suns vs. Lakers explorera les meilleures cotes de paris NBA, fournira quelques tendances de paris clés et proposera les meilleurs choix et prévisions NBA pour le match.

Aperçu des paris sur les Suns vs. Lakers NBA : sélections et cotes de la NBA

Informations sur le jeu Suns vs. Lakers

Phoenix Suns (54-23, 25-13 à l’extérieur) contre Los Angeles Lakers (45-33, 23-16 à domicile)

Date: Jeudi 3 juin 2021

Heure de début: 22 h 30 HNE

Lieu: STAPLES Center — Los Angeles, Californie

Couverture: TNT

Les Suns se sont assurés de ne laisser aucun doute sur leur victoire au match 5 pour reprendre la tête de cette série de paris NBA. Phoenix a pleinement profité du fait que les Lakers ont perdu l’une de leurs étoiles et a battu 30 points. Devin Booker a explosé pour 30 points, sept rebonds et cinq passes décisives pour mener la charge. Cameron Payne s’est de nouveau présenté avec 16 points, et Ponts Mikal fait un peu de tout, terminant avec 13 points et six planches. Même si c’était un jeu plus calme pour les deux Chris Paul et Deandre Ayton, ça n’avait pas d’importance. Les Suns ne peuvent pas être sous-estimés et prouvent qu’ils peuvent s’accrocher aux champions en titre.

En dehors de James Lebron, l’ensemble de l’alignement des Lakers semblait oublier qu’ils avaient un match éliminatoire mardi. Bien sûr, Anthony Davis n’a pas réussi à s’habiller après avoir subi une blessure à l’aine lors du match 5. Il est de nouveau répertorié comme une décision de temps de match avant le match 6 de ce soir. James a terminé avec une solide ligne de match 5 de 24 points, sept passes et cinq rebonds, mais il a obtenu à côté d’aucune aide. Kyle Kuzma (15 points) et Talen Horton-Tucker (11) ont été les seuls autres Lakers à marquer à deux chiffres mardi. Que Davis réussisse à jouer ce soir ou non, Los Angeles a besoin de plus de la distribution de soutien. Après un excellent début de série de paris NBA, Dennis Schröder a complètement disparu. Il n’a obtenu qu’une seule passe décisive et n’a jamais marqué lors du cinquième match.

Suns vs. Lakers Paris Choix NBA + Achat de cotes NBA

Utilisant Outil OddsShopper d’Awesemo, nous pouvons facilement comparer les cotes de la NBA pour les paris sur les éliminatoires de la NBA entre les Suns et les Lakers sur les principaux paris sportifs. Les cotes décrites ci-dessous sont à partir de 11 h 30 HNE le 3 juin, alors assurez-vous de vérifier vous-même l’outil OddsShopper pour obtenir les cotes les plus récentes.

Cotes NBA : Moneyline

Soleils : (+122) — FanDuel Lakers : (-133) — BetMGM

Cotes NBA : propagation

Soleils : +2,5 (-110) — FanDuel Lakers : -2 (-110) — BetMGM, William Hill

Cotes NBA : Total

Plus : 207 (-110) — FanDuel, William Hill Moins : 207,5 (-105) — BetMGM

Tendances des paris sur les Suns contre les Lakers NBA

Les Suns ont une fiche de 0-6-1 contre l’écart à leurs sept derniers matchs après une victoire nette de 10 points ou plus. Les Lakers ont une fiche de 4-1 contre l’écart lors de leurs cinq derniers matchs après une défaite pure et simple. Les Lakers ne sont que 1-5 ATS lors de leurs six derniers matchs à domicile en tant que favori des paris NBA. Over a une fiche de 9-2 lors des 11 derniers matchs sur la route des Suns. Under a une fiche de 4-0 lors des quatre derniers matchs des Lakers lorsque leur adversaire marque 100 points ou plus lors de leur match précédent. Under a une fiche de 4-0-1 lors des cinq derniers affrontements entre les Suns et les Lakers, les cinq étant à venir dans cette série.

Prédiction Suns vs. Lakers

Les rapports les plus récents d’hier soir indiquent que les Lakers espèrent avoir Anthony Davis de retour pour le match 6. Avec leur saison en jeu, il semble hautement improbable que Davis soit complètement absent du match de ce soir. Même s’il est à moins de 100% ou limité en termes de minutes, Davis est certainement meilleur que tout ce que l’effort des Lakers était mardi. En supposant qu’il soit autorisé à jouer, les cotes de paris de la NBA évolueront sans aucun doute en faveur de Los Angeles. En tant que tel, la ligne de pensée ici est que l’écart actuel de 2 points pourrait avoir une valeur énorme. Le fait que Los Angeles soit répertorié comme le favori des paris, même si son statut n’est toujours pas clair, est très révélateur.

Prédiction: Lakers -2

