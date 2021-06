Suns vs. Nuggets Game 4 Cotes, choix d’experts, meilleur pari et prédiction ⋆ 10z viral

Un changement de lieu n’a rien fait pour ralentir les Phoenix Suns vendredi soir. Encore une autre victoire à deux chiffres a les Suns à une victoire de se qualifier pour la finale de la Conférence Ouest. Ils viseront à clôturer un balayage dimanche, tandis que les Denver Nuggets chercheront simplement à maintenir leur saison en vie et à éviter l’élimination à domicile. Cet aperçu des choix de paris NBA Suns vs. Nuggets explorera les meilleures cotes de paris NBA, fournira quelques tendances de paris clés et proposera les meilleurs choix NBA, des prédictions et des conseils de paris NBA pour le jeu.

Aperçu des paris Suns vs. Nuggets : sélections et cotes de la NBA

Informations sur le jeu Suns vs. Nuggets

Phoenix Suns (58-23, 27-13 à l’extérieur) contre Denver Nuggets (51-30, 27-13 à domicile)

Date: dimanche 13 juin 2021

Heure de début: 20 h HNE

Lieu: Arène de balle — Denver, CO

Couverture: TNT

Les Suns ont utilisé une autre attaque offensive amicale pour remporter une troisième victoire à deux chiffres dans le match 3. Il était clair que Phoenix avait la liste la plus complète, même s’ils n’avaient pas nécessairement le meilleur joueur sur le terrain. La profondeur a clairement gagné jusqu’à présent. Devin Booker et Chris Paul a brillé le plus vendredi soir. Le premier a marqué 28 points, le sommet de l’équipe, avec six rebonds et quatre passes décisives. Pendant ce temps, Paul a poursuivi sa quête de ce premier championnat NBA insaisissable avec 27 points, huit passes décisives et six planches. Le tandem de fond de Phoenix a été rejoint à deux chiffres par chacun des Ponts Mikal, Jae Crowder et Deandre Ayton.

Lors de son premier match à la Ball Arena depuis qu’il a été nommé joueur par excellence de la NBA, Nikola Jokic a montré avec une ligne triple-double. Malheureusement, il est reparti sur une île grâce à l’aide de ses coéquipiers. Les 32 points, 20 rebonds et 10 passes décisives de Jokic ont marqué ce qui a facilement été son meilleur match de la série à ce jour. Mais à part Monte Morris (21 points), aucun autre joueur de Denver n’a marqué plus de 15 points. Le marché des paris de la NBA a radicalement changé dans la foulée de la défaite à domicile à deux chiffres des Nuggets lors du match 3. Après être devenus favoris à environ deux points lors de leur retour au Colorado, les Nuggets se retrouvent désormais en tant qu’outsiders à domicile avant le match d’aujourd’hui. Jeu incontournable 4.

Suns vs. Nuggets Paris Choix NBA + Achat de cotes NBA

Utilisant Outil OddsShopper d’Awesemo, nous pouvons facilement comparer les cotes de la NBA pour les paris sur les éliminatoires de la NBA Suns vs. Nuggets sur les principaux paris sportifs. Les cotes décrites ci-dessous sont à partir de 12 h HNE le 13 juin, alors assurez-vous de vérifier vous-même l’outil OddsShopper pour obtenir les cotes les plus récentes.

Cotes NBA : Moneyline

Soleils : (+110) — FanDuel Nuggets : (-120) — BetMGM

Cotes NBA : propagation

Soleils : -3 (-110) — FanDuel, PointsBet, William Hill Nuggets : +3,5 (-110) — BetMGM

Cotes NBA : Total

Plus : 221,5 (-110) — BetMGM, FanDuel, William Hill Moins : 221,5 (-105) — PointsBet

Tendances des paris sur les Suns contre les Nuggets NBA

Les Suns ont une fiche de 6-0 contre l’écart à leurs six derniers matchs. Les Nuggets ont une fiche de 5-1 contre l’écart à leurs six derniers matchs après une défaite à deux chiffres à domicile. Les Nuggets n’ont qu’une fiche de 2-6 contre l’écart lors de leurs huit derniers matchs en tant qu’outsider des paris NBA. Over a une fiche de 10-1 lors des 11 derniers matchs sur route des Suns en tant que favori des paris. Over a une fiche de 11-2-1 lors des 14 derniers matchs des Nuggets après une défaite à deux chiffres à domicile. Under a une fiche de 5-2 lors des sept dernières rencontres en tête-à-tête entre les Suns et les Nuggets à Denver.

Prédiction Suns vs. Nuggets

Les Nuggets ont-ils encore du combat en eux? Cela n’en avait certainement pas l’air dans le match 3 de vendredi. Même si Denver survit dimanche, ils y seront confrontés de manière importante avec le cinquième match de retour à Phoenix. Les Suns ont prouvé leur profondeur supérieure et leur talent complet. Leur défensive parmi les cinq premières a étouffé les Nuggets à chacun des trois premiers matchs. Après trois victoires consécutives à deux chiffres, il faudrait un changement radical pour que les Suns ne couvrent pas à nouveau le court écart de points.

Prédiction : Soleils -3 (PointsBet)

Consultez la page d’accueil d’AwesemoOdds pour plus de contenu sur les paris sportifs, y compris plus de choix et de pronostics.