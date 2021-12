Sunstone Eduversity double sa croissance en 2021

Rien que pendant la pandémie, Sunstone Eduversity a déclaré avoir lancé 20 nouveaux campus et façonné avec succès la carrière de plus de 250 étudiants de sa promotion MBA de 2019-21.

Au milieu de la pandémie en cours, alors que le secteur de l’éducation fait rage avec le boom des technologies de l’information, la start-up principalement « hors ligne » Sunstone Eduversity a connu une croissance fulgurante. Alors que Sunstone comptait huit partenariats de campus jusqu’en février 2021, il a ajouté 16 nouveaux campus en seulement six mois, étendant son empreinte à un total de 24 campus en octobre 2021.

Rien que pendant la pandémie, Sunstone Eduversity a déclaré avoir lancé 20 nouveaux campus et façonné avec succès la carrière de plus de 250 étudiants de sa promotion MBA de 2019-21. Elle a également lancé trois nouveaux programmes (basés sur son modèle de rémunération après placement) en plus de son MBA. Ces programmes sont le BBA, le MCA et le MBA en ligne.

Sunstone Eduversity a récemment levé 28 millions de dollars et a déclaré qu’elle utiliserait ce nouveau capital pour investir dans des actifs d’apprentissage et de technologie de pointe, en créant un réseau de collèges dans toutes les villes et en embauchant dans toutes les fonctions.

À l’avenir, Sunstone Eduversity envisage d’inscrire plus de 25 000 étudiants dans 35 villes d’ici la fin de 2022 avec un plan visant à dépasser les 50 000 étudiants en s’étendant à plus de 100 collèges d’ici 2025.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.