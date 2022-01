Sunstone Eduversity : tirer le meilleur parti des bâtiments universitaires

La start-up s’associe à des collèges et des universités pour fournir aux étudiants une éducation pertinente pour l’industrie, en utilisant l’infrastructure physique existante.

Par Vikram Chaudhary

L’Inde est un marché extrêmement excédentaire en ce qui concerne l’enseignement supérieur. Il y a environ 50 000 collèges (c’est-à-dire environ 70 collèges par district) accueillant 1 crore d’étudiants (c’est-à-dire environ 200 étudiants par collège).

« Nous n’avons pas besoin de plus de collèges », déclare Piyush Nangru, co-fondateur et directeur de l’exploitation, Sunstone Eduversity. « Au lieu de cela, nous devons nous concentrer sur l’amélioration de la qualité de l’éducation que nous offrons à nos étudiants. »

Il y a environ trois ans, Nangru et Ashish Munjal (co-fondateur et PDG, Sunstone Eduversity) ont réalisé que ces quelque 50 000 collèges signifient que le pays dispose d’une infrastructure physique pour l’enseignement supérieur, mais qu’elle doit être mieux utilisée.

C’est alors que Sunstone Eduversity est né.

La start-up s’associe à des collèges et des universités pour fournir aux étudiants une éducation pertinente pour l’industrie, en utilisant l’infrastructure physique existante. Essentiellement, il choisit un programme (disons un BBA dans une université particulière) et gère ensuite ce programme.

Sunstone Eduversity est réparti sur 24 campus dans 18 villes. Au cours des cinq prochaines années, il vise à devenir le plus grand fournisseur d’enseignement supérieur en Inde. En partenariat avec des universités, il a récemment ajouté des programmes BBA, MCA et MBA en ligne, et introduira cette année des programmes de premier cycle tels que BCA, BCom et BSc. Il vise à inscrire plus de 22 000 étudiants dans 35 villes d’ici la fin de 2022 et plus de 50 000 étudiants en s’étendant à plus de 100 collèges d’ici 2025.

« Dans presque tous les campus avec lesquels nous nous sommes associés, chaque année, nous avons grandi 2 à 3 fois dans ces campus », ajoute Nangru. « Les instituts s’associent à nous parce qu’ils reçoivent plus d’étudiants et que leur infrastructure est mieux utilisée. »

Sunstone Eduversity fournit non seulement une éducation de qualité aux étudiants, mais les aide également à effectuer des stages. « Nous avons un dossier de placement exemplaire », déclare Nangru. « Dans le premier lot de 2019, de tous les étudiants éligibles, 97% ont été placés et de nombreux étudiants avaient plus d’une offre en main. »

Sunstone Eduversity fournit non seulement des compétences académiques de base aux étudiants, mais également des compétences générales en milieu de travail. Alors que pour les compétences académiques de base, il utilise généralement le corps professoral existant du campus (après leur avoir fourni la formation requise), pour les compétences en milieu de travail, il utilise un mélange de professeurs existants et de son propre corps professoral. « L’objectif est d’assurer la standardisation », explique Nangru. « Peu importe qu’un étudiant soit sur un campus à Guwahati ou un campus à Bhopal, elle obtiendra une expérience éducative similaire. »

En octobre 2021, il a levé 28 millions de dollars dans un tour de table de série B dirigé par WestBridge Capital, Saama Capital et Alteria Capital, et prévoit sa prochaine phase d’expansion après avoir connu une croissance de 400% au cours de la dernière année et demie.

