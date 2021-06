Super.AI, la start-up d’«automatisation des processus de données», décroche 12 millions de dollars pour aider les entreprises à dynamiser leurs efforts en matière d’IA

in

Le PDG de Super.AI, Brad Cordova. (Photo Super.IA)

Nouveau financement : Super.AI, une startup d’« automatisation des processus de données » dirigée par des vétérans du MIT, AWS, Google, Microsoft et SAP, a levé 12 millions de dollars pour alimenter la croissance de sa technologie qui aide les entreprises à automatiser les tâches à l’aide de l’intelligence artificielle.

La technique : L’automatisation des processus de données est similaire à l’automatisation des processus robotiques – utilisée par des entreprises telles que UiPath – mais tire parti de l’IA au lieu d’un logiciel pour étiqueter et analyser les données non structurées. L’idée est d’automatiser les tâches humaines impliquant des processus gourmands en données liés aux images, aux vidéos, au texte et à l’audio.

Cas d’utilisation : Les grandes entreprises utilisent pour automatiser le contrôle qualité des produits sur les sites Web de commerce électronique ; automatiser le traitement des flux vidéo ; et pour supprimer automatiquement les informations personnelles identifiables. Le nombre de clients de l’entreprise est à deux chiffres. Il a refusé de fournir des mesures de revenus.

Investisseurs : Capital HT ; NFX ; Entreprises en mosaïque ; et PSL Ventures. Le financement total à ce jour est de 21,6 millions de dollars.

Autre contexte : L’entreprise de 36 personnes, anciennement connue sous le nom de Canotic, est basée à Berlin. Il était auparavant co-localisé à Seattle, mais n’a actuellement pas d’employés dans la ville, bien que le PDG de Super.AI, Brad Cordova, ait déclaré que l’entreprise prévoyait d’y embaucher des employés. Cordova a précédemment cofondé la startup de mobilité AI TrueMotion au cours de ses études de doctorat au MIT. Son co-fondateur Henry Setiawan, qui était auparavant ingénieur principal en conception de logiciels chez Microsoft Research, ne fait plus partie de l’entreprise.