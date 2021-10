Super Animal Royale ajoute un nouveau mode pour l’événement « Howloween »

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Il existe de nombreuses options de jeu gratuites décentes sur le Switch eShop, et l’une des offres les plus originales est Super Animal Royale. Oui, c’est dans la catégorie Battle Royale, mais opte pour un gameplay descendant et une ambiance décalée; ce n’est pas parfait, mais nous lui avons donné une recommandation dans notre examen.

Aujourd’hui à midi Pacifique / 15h00 Est / 20h00 Royaume-Uni / 21h00 CEST, il mettra à jour et lancera son événement « Howloween », qui se déroulera jusqu’au 9 novembre. L’ajout principal est The Bwoking Dead, un mode d’infection de 40 joueurs dans lequel quatre seront choisis au hasard pour être «infectés» et cibler les autres. Pendant ce temps, il y aura une monnaie de « bonbons au maïs » à collecter et à gagner qui peut être utilisée sur des morceaux saisonniers.

Il existe également un ajustement de la carte ainsi que divers ajustements d’équilibrage, il vaut donc la peine de consulter les notes de mise à jour complètes si vous êtes un joueur passionné du jeu.

Le mode d’infection sur le thème de la volaille mort-vivante prend en charge 40 joueurs en escouades de quatre. Chaque match commence avec 4 joueurs aléatoires infectés par « The Cluckles », une maladie incurable qui, à l’insu de leurs coéquipiers, les transformera bientôt en poulets pourris voraces. Cependant, The Cluckles a ses avantages : les poulets zombies ont une vitesse surnaturelle, une ouïe et des grattoirs de poulet infectieux prêts à amener tous les super animaux restants de l’île dans la horde de bwoking. Les survivants peuvent piller, tirer, se cacher ou se regrouper avec d’autres escouades pour éviter d’être infectés et attraper l’aigle géant pour sortir du chaos.

Au-delà du nouveau mode de jeu, l’événement spécial ajoute une monnaie de bonbons au maïs dispersée à travers l’île que les joueurs peuvent collecter et dépenser pour des produits cosmétiques à durée limitée. Il y a un total de 8 nouveaux articles cette année et 19 anciens articles des années précédentes. Il y a aussi deux nouvelles races de super animaux à débloquer dans le laboratoire de recherche du jeu : le Super Night Mare (un cheval fougueux pour hanter vos rêves cauchemardesques) et le Super Calavera Skullcat.

Jouez-vous toujours à Super Animal Royale, ou êtes-vous peut-être tenté de l’essayer pour ce contenu d’Halloween ? Faites-nous savoir, comme toujours, dans les commentaires!