Super Arcade Football est lancé sur Switch aujourd’hui, et il est actuellement à moitié prix

Nintendo Switch a droit à un nouveau jeu de football d’arcade aujourd’hui, avec une remise de lancement qui rend l’affaire encore plus agréable.

Super Arcade Football, développé par OutOfTheBit, permet à jusqu’à quatre joueurs de profiter d’un kickabout coopératif sur canapé. Vous pouvez également affronter l’ordinateur en mode solo, et les modificateurs de match vous permettent de faire toutes sortes de choses folles comme modifier la taille des buts, ajuster la vitesse du jeu ou salir le terrain avec des météorites et de l’huile glissante. On ne voit pas ça en Ligue des champions.

Il existe également un mode histoire pour ceux qui veulent tirer le meilleur parti du jeu, et des tournois personnalisés avec un certain nombre de terrains, de conditions météorologiques et plus encore devraient également aider à prolonger votre temps de jeu.

Le jeu est lancé sur Switch aujourd’hui et sera généralement au prix de 9,99 $ / 9,99 £ / 9,99 €, mais vous pouvez mettre la main dessus pour seulement 4,99 $ / 4,99 £ / 4,99 € pour une durée limitée.

Faites-nous savoir si vous décidez de donner un tour à celui-ci dans les commentaires ci-dessous.