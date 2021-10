“Super Bad”: Soul Food du parrain James Brown

Le parrain de la soul avait quelque chose qui lui donnait envie de crier, annonça-t-il. Il avait quelque chose qui lui disait de quoi il s’agissait. “J’ai de l’âme”, a-t-il annoncé avec sa vantardise de marque, “et je suis super mauvais.” Avec qui devions-nous nous disputer James Brown?

C’est ainsi que le Billboard Hot 100 du 3 octobre 1970 a accueilli une nouvelle entrée de l’homme le plus travailleur du show-business. Incroyablement, c’était déjà sa 61e entrée sur ce graphique. “Super Bad (Part 1 & Part 2)”, écrit et produit comme jamais par M. Brown lui-même, avait été enregistré fin juin à Nashville et était un excellent exemple du “nouveau, nouveau funk super lourd” dont il était le ministre autoproclamé.

Le morceau avait quelque chose à la hauteur, en tant que suivi de l’un des grands noms de la fonte du parrain, “Get Up I Feel Like Being A Sex Machine (Part 1).” Mais “Super Bad” était à la hauteur de la tâche. Alors que la plupart des singles de Brown présentaient la partie 1 sur la face A et la partie 2 sur le revers, cette fois, le groove de neuf minutes était divisé différemment, avec deux parties sur la face supérieure et une partie 3 sur le revers.

Les premiers pressages du single King avaient la chanson intitulée «Call Me Super Bad», avant qu’elle n’adopte son titre plus familier. Le prodige de la basse William “Bootsy” Collins faisait partie du groupe vedette, avec son bras droit Bobby Byrd à l’orgue et John “Jabo” Sparks à la batterie.

“Super Bad” s’est hissé au 13e rang du Hot 100 et, entrant dans le classement R&B une semaine après ses débuts dans la pop, s’est hissé au sommet, passant deux semaines au sommet de la soul en novembre. Lorsque M. Brown a joué dans les environs majestueux du Royal Albert Hall à Londres en mars suivant, émergeant pour la seconde moitié dans un catsuit gris et noir, la chanson faisait partie d’un set typiquement énergique de Soul Brother No.1.

