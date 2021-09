“Super Bass”: L’histoire du hit de Nicki Minaj

Nicki Minaj est l’une des rappeuses les plus prolifiques de notre époque. Depuis ses débuts dans la mixtape à la fin des années 2000, la native du Queens a ouvert la voie à des artistes comme Cardi B et Doja Cat avec des jeux de mots accrocheurs et une personnalité fougueuse, qu’elle a dérivée d’influences des années 90 comme Brun Foxy et Lil Kim.

Le voyage de Minaj a officiellement commencé avec son premier album de 2010 Vendredi rose, qui combine la crudité lyrique des mixtapes précédentes comme Playtime Is Over de 2007 et Beam Me Up Scotty de 2009 avec une production avant-gardiste et accrocheuse. Des célibataires comme l’inspirant “Moment 4 Life” mettant en vedette un autre artiste de Young Money Canard, le « Fly » victorieux avec Rihanna, et le flair fanfaron de “Did It On ‘Em”, Pink Friday a montré la capacité de Minaj à créer des succès pop-rap sans effort. Mais “Super Bass”, le cinquième single de l’album, s’est rapidement imposé comme le moment décisif du rappeur.

Écoutez “Super Bass” de Nicki Minaj maintenant.

Par rapport à la majorité de Pink Friday, “Super Bass” est strictement gluant-sucré, bubblegum pop. Ce n’est pas une surprise quand le co-auteur ici est l’auteur-compositeur nominé aux Grammy Ester Dean (« What’s My Name ? » de Rihanna et Katy Perry“Firework”) et la production est assurée par Kane Beatz (“BedRock” de Young Money, “Bottoms Up” de Trey Songz). Alternant entre un refrain innocent et des vers de rap entraînants, elle avoue être éperdument amoureuse : ba-doom-boom, boom-ba-doom-boom basse ?”

“‘Super Bass’ parle du garçon pour lequel vous craquez”, a déclaré Minaj à MTV News sur le tournage de la vidéo. “Et vous voulez en quelque sorte mettre votre mac, mais vous adoptez une approche ludique.” La vidéo englobait cette nature enjouée, avec Minaj et son équipe de danseurs portant des tenues assorties (avec les cheveux rose Barbie signature du rappeur) alors qu’ils flirtent avec des hommes musclés.

“Super Bass” a été un succès : il a culminé à la troisième place du Billboard Hot 100, devenant le plus gros single du rappeur à l’époque. L’accomplissement a doublé comme le hit rap le plus haut par une artiste féminine solo depuis “Work It” de Missy Elliott en 2002. Le Pink Friday triple platine a dépassé le Billboard 200, faisant d’elle la quatrième rappeuse à accomplir cet exploit. Le succès de Minaj était en partie dû au buzz autour de « Super Bass », qui a été déclenché par Taylor Swift trois mois avant sa sortie.

Lors d’une interview à la radio avec le 107.5 de Nashville en février 2011, la pop star a joué la coupe profonde relativement inconnue du Pink Friday. “Je me souviens d’avoir été dans un hôtel et d’avoir regardé Taylor Swift sur mon ordinateur portable, et de me dire:” Wow, elle a rappé chaque mot “”, a rappelé Kane Beatz à Billboard en 2019. “C’est devenu une chose virale que les filles voulaient montrer que ils pourraient rapper tout le couplet.

À partir de là, l’effet boule de neige a commencé. Selena Gomez a ensuite partagé sa couverture sur YouTube et Minaj a rejoint Swift sur scène lors de l’arrêt de sa tournée Speak Now à Los Angeles. Plus particulièrement, la couverture virale du duo de cousins ​​Sophia Grace et Rosie a attiré l’attention d’Ellen DeGeneres, qui a invité les mini-stars britanniques dans son talk-show de jour. Minaj a ensuite surpris les filles de l’émission, où elles ont interprété la chanson avec elle. Depuis sa sortie, “Super Bass” a été couvert par tout le monde, de Tracee Ellis Ross à Jane Lynch de Glee et Kendall Jenner. Pour Halloween 2020, Lil Nas X a recréé la tenue de moto de Minaj à partir du clip.

Après “Super Bass”, Minaj a continué à dominer les mondes du rap et de la pop. Depuis, elle a sorti trois albums (son dernier étant Queen en 2018) et a obtenu une poignée de fonctionnalités du Top 10, de “Turn Me On” de David Guetta en 2011 à Ariana Grande“Side To Side” en 2016 et le remix “Say So” de Doja Cat en 2020. Le rappeur s’est également étendu à d’autres entreprises (y compris des accords de parrainage avec MAC Cosmetics et son émission de radio Queen Radio Beats 1) et est devenu un premier- temps mère fin 2020.

