Super Bowl Team Draft, les Bulls et les entraîneurs Twitter de la NFL

Ryen ouvre en repêchant les équipes qui peuvent gagner le Super Bowl avec Kyle et Ceruti (0:30). Ensuite, il discute avec la voix des Bulls, Adam Amin, de la façon dont les mouvements de l’intersaison de Chicago se sont déroulés, des attentes réalistes qui devraient être après le départ à chaud de l’équipe et de ce qui se passe avec Scottie Pippen en ce moment (12 :14). Ensuite, Ben Solak de The Ringer s’arrête pour parler de ce qui ne va pas avec Kyle Shanahan et les 49ers, Odell aux Rams, et pourquoi tant de gens sur Twitter pensent qu’ils sont plus intelligents que les entraîneurs et les front-offices (49:30). Et enfin, il termine avec quelques questions sur les conseils de vie soumises par les auditeurs (1:23:33).

Hôte : Ryen Russillo

Invités : Adam Amin et Ben Solak

Producteurs : Kyle Crichton et Steve Ceruti

S’abonner: Spotify / Podcasts Apple / RSS