Super Computer prédit le vainqueur de l’Euro 2020… L’Angleterre étourdit l’Espagne mais c’est encore un coup dur pour les Three Lions aux mains de l’Allemagne !

in

L’Euro 2020 est là et il s’annonce comme l’un des tournois les plus compétitifs de tous les temps.

La France, la Belgique, l’Allemagne, le Portugal et l’Espagne sont en lice pour le trophée Henri Delaunay, alors que les rumeurs abondent selon lesquelles le football pourrait bien rentrer à la maison… mais en Angleterre, en Écosse ou au Pays de Galles ?

© 2020 SOPA Img

C’est enfin là et nous avons hâte que ça commence ici sur talkSPORT

Le Championnat d’Europe, retardé d’un an en raison de la pandémie de coronavirus, s’annonce comme une fête du football.

Au total, 51 matchs auront lieu dans 11 pays, tandis que la demi-finale et la finale auront lieu à Wembley – si Gareth Southgate et les garçons ont besoin de plus d’inspiration.

Mais avant de rêver qu’Harry Kane soulève le trophée, il est important de vérifier la réalité.

La France regorge de stars avec Karim Benzema qui rejoint l’attaque de Didier Deschamp, qui comprend déjà Kylian Mbappe et Antoine Griezmann.

.

Mbappe a déjà remporté une Coupe du monde et pourrait ajouter un championnat d’Europe à son nom avant ses 23 ans

Le Portugal sera dirigé par l’éternel Cristiano Ronaldo, aidé de la superstar de Manchester United Bruno Fernandes et de Joao Felix et Ruben Dias.

L’Allemagne et l’Espagne chercheront également à faire sensation, tandis que la “Golden Generation” belge tentera de sortir victorieuse, ses espoirs reposant sur la forme physique de Kevin De Bruyne et Eden Hazard.

Il y aura également des chevaux noirs, comme le Danemark, la Turquie et l’Autriche, qui chercheront à obtenir des résultats de choc.

Mais, comme toujours, le football est difficile à prévoir.

Alors ici, talkSPORT a démarré le Super Computer – en association avec Betfair – pour savoir ce qui pourrait arriver à l’Euro 2020.

Voici comment il a prédit que les résultats se dérouleraient…

.

Ronaldo pourrait-il aider le Portugal à conserver le trophée remporté en France il y a cinq ans ?

Phase de groupes

groupe A

La Turquie engloutit suffisamment de points pour se qualifier pour les huitièmes de finale derrière l’Italie

Un seul gagnant ici, semble-t-il.

L’Italie est favorite pour remporter le groupe, et c’est ce qu’elle fait, selon le talkSPORT Super Computer.

La Turquie se qualifiera à la deuxième place, tandis que la Suisse sera également en huitièmes de finale, se qualifiant comme l’une des meilleures nations troisièmes.

Il n’y aura pas de répétition de 2016 pour le Pays de Galles avec Gareth Bale et ses collègues qui rentreront tôt.

Groupe B

Même le premier Antti Niemi ne peut pas aider la Finlande à l’Euro 2020

C’est la Finlande qui boite ici et il n’y a rien que Teemu Pukki puisse y faire.

La Belgique a les étoiles pour dominer le classement, tandis que le Danemark pousse la Russie à la deuxième place.

Mais n’ayez crainte, la moustache de Stanislav Cherchesov atteindra la phase à élimination directe en terminant parmi les meilleures équipes à la troisième place.

Groupe C

Les Néerlandais n’ont pas besoin de Virgil van Dijk pour se qualifier hors de ce groupe

Après avoir perdu le gardien Jasper Cillessen avant le tournoi, cela va devenir un peu plus délicat pour les Pays-Bas, mais ils devraient toujours remporter le groupe C.

L’Ukraine se faufile devant l’Autriche mais, une fois de plus, ce groupe obtient une deuxième chance en tant que meilleur troisième.

La nouvelle recrue du Real Madrid, David Alaba, remerciera ses étoiles chanceuses.

Groupe D

L’Angleterre est qualifiée mais seules deux équipes se qualifient pour la phase suivante… et l’Ecosse pourrait encore manquer

C’est le grand.

Un groupe délicat pour l’Angleterre alors qu’elle affronte l’ancien ennemi écossais ainsi que la Croatie, leurs vainqueurs de la Coupe du monde 2018.

Mais n’ayez crainte, car ils sont soutenus pour sortir vainqueurs de groupe.

La Croatie s’en sort aussi, mais ce sont les commisérations envers la République tchèque et l’Écosse, qui tombent au premier obstacle.

Groupe E

Vive l’Espagne ! Thiago et ses coéquipiers terminent en tête

L’Espagne n’est plus aussi forte qu’elle l’était auparavant, mais elle est toujours en tête de groupe en 2021.

Sans Zlatan Ibrahimovic, la Suède ne peut pas dépasser la Pologne qui a la puissance de feu de Robert Lewandowski.

La Slovaquie soutient le classement.

Groupe F

Allez, allez, allez les bleus !

C’est le Groupe de la Mort et la France et le Portugal sont prêts à s’affronter pour la première place.

L’équipe de Deschamps termine première, celle de Ronaldo deuxième et l’Allemagne doit se contenter de la troisième.

Ce n’est pas la fin pour les Allemands, cependant, car ils se faufilent dans les huitièmes de finale avec une troisième place.

La Hongrie n’avait aucune chance mais j’espère que nous les reverrons bientôt.

huitièmes de finale

Quelques affrontements incroyables ici

Maintenant, les choses deviennent intéressantes !

La Belgique devance la Suisse pour atteindre les huit derniers, où elle affrontera l’Italie, qui se faufilera au-delà de l’Ukraine.

La France se débarrasse de l’Autriche, tandis que la Croatie se bat pour une victoire sur la Pologne, ce qui pourrait frustrer les espoirs du Ballon d’Or de Lewandowski.

Qu’est-ce que c’est? L’Angleterre a-t-elle battu le Portugal dans un match à élimination directe ? Non, vous ne rêvez pas. Helder Postiga n’est pas là pour les arrêter cette fois.

Mais les Three Lions affronteront l’Espagne lors de la prochaine étape en battant la Russie – une revanche pour la Coupe du monde 2018.

L’Allemagne passe devant les Pays-Bas aux tirs au but et affrontera la Turquie, qui a battu le Danemark.

Quarts de finale

Les huit derniers présentent des jeux énormes

Quand talkSPORT a dit que ce tournoi était plus compétitif que jamais, nous ne plaisantions pas !

La Belgique fait partie des quatre derniers matchs contre l’Italie – juste – et elle affrontera la France, qui a eu beaucoup plus de facilité contre la Croatie lors d’une rediffusion de la finale de la Coupe du monde 2018.

Les starlettes de Southgate étourdissent l’Espagne avec une glorieuse victoire 2-1, mais la prochaine étape est un vieil ennemi alors que l’Allemagne bat la Turquie, mais seulement après les prolongations.

Demi finales

Assez avec les mèmes ! Il ne rentre pas à la maison après tout…

C’est ici que se termine l’histoire des Three Lions, battus à Wembley par l’Allemagne, aux tirs au but – dévastateurs.

Pendant ce temps, la France fait également la pièce maîtresse de Wembley en battant ses voisins belges.

Final

Le 11 juillet sera la journée des Bleus !

talkSPORT a été surpris que le Super Computer n’ait pas fait sauter un fusible avec certains de ces classiques joués, mais après avoir chassé, il nous a donné le gagnant.

La France, après sa victoire en Coupe du monde en 2018, revendique le triomphe du Championnat d’Europe qu’elle estime probablement qu’elle aurait dû avoir à domicile en 2016.

Félicitations à Kylian et aux garçons – l’histoire est à vous !

Maintenant, espérons que l’Angleterre pourra tourner en dérision le Super Ordinateur…

Cotes du vainqueur de l’Euro 2020

Voici les favoris pour la gloire cet été…

France – 24/5

Angleterre – 26/5

Belgique – 34/5

Allemagne – 17/2

Portugal – 17/2

Espagne – 17/2

Italie – 17/2

Pays-Bas – 11/1

Danemark – 27/1

Croatie – 45/1

*Les cotes sont correctes au moment de la rédaction, peuvent avoir changé depuis la publication. Voir les dernières cotes sur www.betfair.com.

talkSPORT et talkSPORT 2 auront des commentaires en direct de CHAQUE match de l’Euro 2020. Vous ne manquerez rien car nous vous proposons une couverture, des réactions et des analyses 24 heures sur 24 du 11 juin au 11 juillet. Écoutez en ligne ICI.