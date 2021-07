Super Crypto Conference Series – Nfts Exploration ⋆ Crypto nouveaux médias

Super Crypto Conference (SCC) est une conférence virtuelle d’une journée pour les dernières informations et les conversations nécessaires sur la blockchain et la crypto-monnaie en Asie, en particulier l’Asie du Sud-Est, et préparer le prochain boom de la blockchain dans la région.

Suite au succès de SCC, SCC SERIES est une série d’événements virtuels axés sur les sujets les plus brûlants de l’industrie de la blockchain.

Avec plus de 2 milliards de dollars US de NFT négociés au cours du seul premier trimestre de 2021 et le plus gros montant traité pour un artiste vivant de 69,3 millions de dollars US pour les 500 premiers jours de Beeple, les NFT sont trop gros pour être ignorés.

Dans cet épisode de la série SCC, découvrez comment les professionnels de l’industrie voient où se dirige le secteur NFT et découvrez les opportunités d’investir et de s’engager avec les NFT en tant que sous-secteur important de l’écosystème de la crypto-monnaie.

𝗼𝗳 𝘀𝗽𝗲𝗮𝗸𝗲𝗿𝘀:

-Patrick Tan, PDG et avocat général, Novum Alpha

– Lynn Hoang, directrice pays, Binance Vietnam

– Miko Matsumura, associé général, Gumi Cryptos Capital

– Artur Pszczółkowski, directeur marketing, expert NFT, GamerHash

– Irina Karagyaur, responsable de la croissance du métaverse, Unique Network

– Twobadour, Steward, Metapurse

:

1. La définition des NFT et leur interaction avec Metaverse

2. Certains des défis juridiques que les TVN pourraient résoudre

3. L’interaction des NFT avec DeFi & leur création de valeur pour les deux écosystèmes

: 𝟮𝟲 𝗔𝘂𝗴𝘂𝘀𝘁 𝟮𝟬𝟮𝟭

: 𝟮𝟭:𝟬𝟬 – 𝟮𝟯:𝟯𝟬 (𝗚𝗠𝗧+𝟴)

𝘁𝗶𝗰𝗸𝗲𝘁 𝗙𝗥𝗘𝗘: 𝗵𝘁𝘁𝗽𝘀://𝘀𝗰𝗰.𝘀𝘂𝗽𝗲𝗿𝗰𝗿𝘆𝗽𝘁𝗼𝗻𝗲𝘄𝘀.𝗰𝗼𝗺/

