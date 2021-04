Super-cycle d’infrastructure à Wall Street; Morgan Stanley pense que ces secteurs pourraient bénéficier

Outre les avantages de l’infrastructure physique qui serait créée en utilisant cela, Michael Zezas, responsable de la recherche sur les politiques publiques et de la stratégie municipale de Morgan Stanley, estime que le flux d’argent pourrait également aider Wall Street. (Image: REUTERS)

Wall Street pourrait bientôt bénéficier des dépenses d’infrastructure massives prévues par l’administration Joe Biden. Le plan d’infrastructure de 2 billions de dollars, dévoilé par la Maison Blanche il y a quelques semaines, vise à améliorer et à construire de nouvelles infrastructures à travers les États-Unis. Outre les avantages de l’infrastructure physique qui serait créée en utilisant cela, Michael Zezas, responsable de la recherche sur les politiques publiques et de la stratégie municipale de Morgan Stanley, estime que le flux d’argent pourrait également aider Wall Street. Michael Zezas dans le dernier podcast de Morgan Stanley parle de divers secteurs qui pourraient bénéficier de ce super-cycle d’infrastructure.

«Les entreprises de ciment et d’acier sont un endroit évident à regarder. Avec un plan de dépenser environ 1 billion de dollars pour le transport, l’eau et le logement abordable, c’est beaucoup d’acier et de ciment qui seront utilisés », a-t-il déclaré. Les actions d’acier telles que Rio Tinto, Nucor et Wheaton Precious Metals ont bondi de plus de 5% chacune au cours du dernier mois. De même, les autres stocks de matériaux de construction ont galopé plus haut au cours du dernier mois.

En outre, Michael Zezas a déclaré que le secteur de l’énergie propre en bénéficierait également. «Un autre domaine qui profite est le secteur de l’énergie propre – quelque chose récemment mis en évidence par nos services publics et analyste d’énergie propre Steven Byrd», a-t-il déclaré. Le plan d’infrastructure de Joe Biden propose des extensions de crédits d’impôt clés pour le secteur, de nouveaux crédits d’impôt et des méthodes permettant aux développeurs de réaliser immédiatement leur valeur, et plus de 170 milliards de dollars pour soutenir le développement et la production de la technologie des véhicules électriques.

Zezas a ajouté que non seulement les entreprises qui produisent de l’énergie propre en bénéficieront, mais aussi celles qui fabriquent les équipements qui produisent de l’énergie propre pourraient voir un bond.

Enfin, un segment clé du secteur de la santé devrait bénéficier de la poussée des infrastructures. Les analystes de Morgan Stanley estiment que la Maison Blanche signale que ses plans comprendront une expansion des subventions de la loi sur les soins abordables et un possible abaissement de l’âge de l’assurance-maladie. «Notre collaboration avec l’analyste des soins de santé Ricky Goldwasser sur les impacts de tels changements de politique suggère qu’il pourrait y avoir un avantage fondamental de ces politiques pour les grands fournisseurs de soins de santé. En effet, alors que le gouvernement pourrait faire plus d’affaires dans le domaine de la santé, et à des marges inférieures, il y aurait plus d’activités de soins de santé à faire dans l’ensemble, et les grandes entreprises auraient la taille nécessaire pour s’engager de manière rentable », a déclaré Michael Zezas.

Vous cherchez à investir dans des actions américaines? Ouvrez un compte gratuit avec Stockal – la première plateforme d’investissement sans frontières en Inde.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.