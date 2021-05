Super Cyclone Yaas Landfall Live: Tropical Cyclone Yaas in Odisha, West Bengal (WB), Andhra Pradesh Latest Update Live, Weather Forecast Today Live, Cyclonic Storm Yaas Localisation actuelle Live Tracking

À l’époque de Covid, ce serait un défi pour les responsables locaux de maintenir des protocoles de pandémie dans les abris anti-tempête. (Photo PTI)

Super Cyclone Yaas Live Location, Tropical Cyclone Yaas Landfall Update Live: Odisha et le Bengale occidental se préparent aujourd’hui au cyclone Yaas. Le département météorologique indien dit qu’il s’est intensifié en une «tempête cyclonique très sévère» et qu’elle toucherait la masse continentale vers midi. La tempête du cyclone devrait toucher terre près du port d’Odisha à Dhamra. Une vingtaine de personnes lakh ont été évacuées vers un endroit plus sûr dans les deux États. La NDRF a déployé des équipes dans les États avec les forces armées également en attente. Le ministre de l’Intérieur Odisha est actuellement à Balasore. L’aéroport de Kolkata est complètement fermé, de même que tous les principaux ports des deux États. À l’époque de Covid, ce serait un défi pour les responsables locaux de maintenir des protocoles de pandémie dans les abris anti-tempête. Alors que l’Inde se prépare pour la deuxième tempête de 2021, voici les dernières mises à jour vérifiées d’Odisha, du Bengale et des régions voisines: