Super épandeur Sturgis ? | Ligne électrique ⋆ 10z virale

Cette année encore, le Sturgis Motorcycle Rally a attiré des centaines de milliers de motards dans la ville de Sturgis, dans les Black Hills du Dakota du Sud. Avant qu’il ne commence le 6 août et qu’il se poursuive jusqu’au 15 août, le rassemblement a été dénoncé par des centaines de médias libéraux comme un événement de super propagation covid. Le Washington Post, par exemple, titrait “Le Sturgis Motorcycle Rally accélère, attirant des milliers de personnes et exacerbant les craintes des super-épandeurs delta”. CBS News a averti: “Le rallye de motos Sturgis fait craindre un événement de super épandeur.” Le gouverneur du Dakota du Sud a été ridiculisé pour avoir défendu le rassemblement et même y avoir participé à moto.

La période d’incubation du covid est de deux à 14 jours, donc tout impact « super épandeur » du rallye de Sturgis se manifesterait maintenant. A-t-il?

Cette carte montre les nouveaux cas de covid au cours des sept derniers jours. Vous pouvez voir la version interactive ici :

Les États-Unis dans leur ensemble ont enregistré en moyenne 276 nouveaux cas de covid pour 100 000 habitants au cours des sept derniers jours, tandis que le Dakota du Sud n’en comptait que 156. Le Dakota du Sud a moins de nouveaux cas que tous les États environnants, à l’exception du Minnesota et de l’Iowa, qui ont 5% et 4% de moins de nouveaux cas pour 100 000 que le Dakota du Sud, respectivement.

Comme le montre graphiquement la carte, les nouveaux cas de nos jours se trouvent principalement dans le sud. Pourquoi? Parce que le covid est une maladie d’intérieur. Pendant les mois d’été, il fait chaud dans le sud et les gens ont tendance à rester à l’intérieur. Dans les États du Nord, à l’inverse, les gens sont en grande partie à l’extérieur (le Sturgis Motorcycle Rally est principalement un événement en plein air) et la covid se propage moins. L’hiver venu, les nouveaux cas de covid se concentreront dans le Nord, où les gens seront alors à l’intérieur.

Pendant ce temps, des organes de presse libéraux ont-ils reconnu qu’ils se trompaient à propos de Sturgis et ont présenté leurs excuses aux habitants du Dakota du Sud, aux centaines de milliers de personnes qui ont assisté au rassemblement ou au gouverneur de l’État ? Bien sûr que non. C’est pourquoi Rush Limbaugh a appelé notre presse conventionnelle le média drive-by. Ils salissent négligemment les gens qu’ils n’aiment pas et passent à autre chose. Il n’y a jamais de responsabilité.