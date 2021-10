Super Follow désormais disponible pour tous les utilisateurs iOS ; Twitter bleu détaillé

Twitter a annoncé que chaque utilisateur iOS peut désormais commencer à utiliser la fonction Super Follow, quelques mois après que la société a déployé cette fonction pour les utilisateurs aux États-Unis et au Canada.

Comme repéré par le Verge, cette nouvelle a été partagée par la page d’assistance Twitter, indiquant que tout le monde sur iOS a la possibilité de Super suivre les créateurs sélectionnés.

Twitter propose trois options de prix d’abonnement Super Follow : 2,99 $/mois, 4,99 $/mois et 9,99 $/mois pour que les gens « monétisent des bonus, du contenu « en coulisses » pour leurs abonnés les plus engagés sur Twitter ».

Pour être éligibles, les utilisateurs doivent avoir 10 000 abonnés ou plus, avoir au moins 18 ans, avoir tweeté 25 fois au cours des 30 derniers jours, être aux États-Unis et suivre la politique de super abonnement de Twitter. Pour vous abonner, d’autre part, appuyez simplement sur le bouton Super Follow sur le profil d’un compte pour voir une description de leurs offres payantes et de leurs prix.

Selon The Verge, les utilisateurs sont éligibles pour gagner jusqu’à 97% des revenus de cet abonnement après les frais d’achat dans l’application, Twitter prenant 3%. Si un utilisateur gagne 50 000 $, il peut gagner jusqu’à 80 % des revenus tandis que Twitter augmentera sa part jusqu’à 20 % des revenus futurs.

Twitter Blue détaillé : fonctionnalités exclusives pour les utilisateurs iOS, Android et Web

Non seulement Super Follow est en expansion, mais Twitter prépare également son abonnement Twitter Blue pour d’autres pays bientôt. Comme l’a découvert le développeur Nima Owji, il a pu décomposer toutes les fonctionnalités disponibles avec l’abonnement pour les utilisateurs iOS, Android et Web. Les voici:

Annuler le tweet : disponible pour les utilisateurs iOS, Android et Web

Articles sans publicité : disponible pour les utilisateurs iOS et Web

Visionneuse de fil : disponible pour les utilisateurs iOS, Android et Web

Dossiers de favoris : disponible pour les utilisateurs iOS et Android

Icônes d’application : disponible pour les utilisateurs iOS et Android

Téléchargez des vidéos plus longues : disponible uniquement pour les internautes

Articles les plus populaires : disponible pour les utilisateurs iOS et Web

Navigation personnalisée : disponible pour les utilisateurs iOS

Thème de l’application : disponible pour les utilisateurs iOS

Conversations épinglées : disponible pour les utilisateurs iOS

Comme vous pouvez le voir, les utilisateurs iOS ont le plus de fonctionnalités disponibles jusqu’à présent. De la même manière, Twitter permet uniquement aux utilisateurs d’iOS de s’abonner à Super Follow, ce n’est qu’une question de temps avant que l’entreprise commence à déployer plus de fonctionnalités pour plus d’utilisateurs.

Que pensez-vous de ces changements ? Dites-nous dans la section commentaire ci-dessous.

